Zderzenie pociągu z traktorem pod Wyrzyskiem

We wtorek 25 sierpnia kilka minut po godzinie 13, na przejeździe kolejowym w miejscowości Komorowo (gm. Wyrzysk) doszło do zderzenia pociągu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Jak do tego doszło?

- Pociąg relacji Bydgoszcz - Piła uderzył w traktor, który ciągnął prasę zwijającą. Ciągnikiem jechały dwie osoby, które nie odniosły żadnych obrażeń. Również nikt z 37-siedmiu pasażerów składu kolejowego nie został poszkodowany - informuje st.kpt. Paweł Kamiński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Przyczyną wypadku prawdopodobnie była awaria traktora, przez którą zatrzymał się na torach. Okoliczności ustala policja.

W wyniku zdarzenia trasa kolejowa na tym odcinku została zablokowana.W działaniach udział brały jednostki OSP Osiek nad Notecią, OSP Bąkowo oraz JRG PSP nr 2 w Pile.