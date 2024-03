Zespół Dżem zagrał w klubie YOGI w Pile. Było: „Ciasno, ciepło.... ale przesympatycznie"

Dżem zagrał w Pile

- Jak zawsze doskonały koncert. Dziękujemy i do zobaczenia niebawem.

To był jeden z lepszych koncertów w Pile. Kultowy Zespół Dżem zagrał - w sobotę 24 lutego - w Klubie YOGI przy ul. Bydgoskiej. Było bardzo głośno i energetycznie. Publiczność pękała w szwach. Ten kto był nie żałował. Świadczą o tym m.in. komentarze po koncercie, które można przeczytać w sieci internetowej.

Przypomnijmy, że Dżem to jeden z najważniejszych i najbardziej znanych polskich zespołów grających muzykę z pogranicza rocka i bluesa. Do jego największych przebojów należą m.in. „Wehikuł czasu", „List do M.", „Do kołyski" czy „Sen o Victorii".

Zespół w w 1973 roku założyli bracia Adam i Beno Otrębowie oraz Paweł Berger, a najbardziej cenionym i popularnym jego wokalistą był Ryszard Riedel, który stał się legendą polskiego bluesa. Jak się okazuje, teraz znów w Dżemie będzie śpiewać Riedel - syn zmarłego przed laty Ryszarda. To ważna i symboliczna zmiana.