Zespół Szkół Muzycznych w Pile ma już pół wieku!

Włodzimierz Gorzelańczyk - Wicedyrektor CEA podczas swojego wystąpienia odczytał list Wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - prof. Piotra Glińskiego, podkreślając wielki wkład Zespołu Szkół Muzycznych w tworzenie kultury w ramach edukacji muzycznej oraz podkreślił jej wysoki poziom kształcenia. Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu najzdolniejszych uczniów z towarzyszeniem nauczycieli, a całość zwieńczył występ orkiestry szkolnej pod dyrekcją Urszuli Klimczak-Skrzypczak.

Remont szkoły

Do historii przejdzie z pewnością miniony rok kiedy to zakończono kapitalny remont budynku połączony z jego termomodernizacją. Była to najbardziej wyczekiwana inwestycja od lat. Kosztowała resort kultury 6 mln złotych i zmieniła szkołę w architektoniczną perełkę. Także koncertową. Konstrukcja sali koncertowej zaprojektowana przez warszawską pracownię ,,EwkAkustika” oraz aranżacja autorstwa Marcina Górznego to prawdziwy akustyczny majstersztyk. Z końca sali słychać szmer oddechów na scenie.