Zimowe wakacje w spółdzielni z harcerzami, Afryką i alpakami [ZDJĘCIA]

“Zero nudy” - tak można by podsumować zimowe wakacje zorganizowane dla najmłodszych przez Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa i Komenda Hufca ZHP. Kilkadziesiąt dzieci w ten zimowy, choć bezśnieżny czas przeniosło się m.in. do Afryki i do krainy alpak.

Do Afryki zabrała ich Katarzyna Włodkowska ze stowarzyszenia Nadzieja dla Ugandy oraz Timothy Olufemi, były piłkarz TP Polonia Piła i Orkanu Śmiłowo. W klubie Piast gościł także Zbigniew Makowski, mistrz olimpijski i wielokrotny wicemistrz świata weteranów w podnoszeniu ciężarów Zimowy program wypełniły także zabawy integracyjne i zajęcia plastyczne. Były też warsztaty plastyczne, które poprowadziła Bogusława Różańska. Była też wyprawa w głąb historii - do Sali Tradycji prowadzonej przez Stowarzyszenie Miłośników Munduru oraz do Margonina do krainy alpak.