Zmian ciąg dalszy. Prywatyzacja i remonty. Ambitna pilska młodzież. Tygodnik Pilski, rok 1990

Już dawno na stadionie miejskim w Pile nie było takich tłumów, jak w minioną sobotę podczas meczu piłkarskiego między zespołami Księży i Nauczycieli. Na trybunach zasiadło bowiem ponad pięć tysięcy widzów i trzeba od razu dodać, że nikt kto to uczynił, na pewno nie żałował. Spotkanie, któremu przyświecał piękny cel – pomoc dla dzieci specjalnej troski – było bardzo emocjonujące i trzymało w napięciu do końca. Wystarczy powiedzieć, że o zwycięstwie jednej z drużyn musiały zadecydować rzuty karne. (…) W rzutach karnych 4:2 zwyciężyli Nauczyciele i oni zdobyli puchar ufundowany przez WFS oraz tort firmy Eugeniusza Fryca. (Edmund Wolski)

Nr 543, 17.06.1990 r.

1 czerwca w nocy osiemnastoosobowa grupa młodzieży zajęła budynek przy ul. Żeleńskiego 2. Do wnętrza posesji dostali się przez niezabezpieczoną piwnicę, nie niszcząc, nie demolując niczego po drodze. Rozpoczęła się okupacja, której podstawowym celem jest skłonienie władz miasta i Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” do przekazania budynku młodym. (…) Zamierzają stworzyć dom dla młodych, dom, w którym będzie można żyć, bawić się i uczyć nie tylko w godzinach od… do…, ale całą dobę. (…) Chcą stworzyć punkt gastronomiczny specjalizujący się w daniach jarskich, zakład stolarski, małe schronisko młodzieżowe, bibliotekę i księgarnię pism niezależnych, artystyczną pracownię fotograficzną z klubem fotografii niezależnej, rodzaj przechowalni dla dzieci szwendających się po osiedlu z kluczami na szyi… (…) Wszyscy marzą, aby dom ten był miejscem startu dla ludzi, którzy mają fach, lecz nie mają pracy. Byłoby to centrum dla tych, którzy nie planują dorabiać się na wyjazdach do Hamburga, których oczywiście nie satysfakcjonuje budka z piwem. (D. Jadach)