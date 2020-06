Zmiany, zmiany, zmiany... Philips, Merkury II oraz targowisko. No i samorząd! Tygodnik Pilski, rok 1990

Pierwsza połowa 1990 roku pachniała w Polsce długo wyczekiwanymi wyborami do samorządów. Na naszym podwórku przeobrażenia przechodził pilski Polam, a w centrum miasta zaczęło powstawać targowisko z prawdziwego zdarzenia. Na Górnym doszło do żołnierskiej tragedii...

Nr 535, 22.04.1990 r. Największą, finansowaną przez budżet miejski inwestycją w tym roku w Pile jest targowisko. W przybliżeniu oblicza się, iż budowa ta pochłonie około cztery i pół miliarda złotych. Za „Merkurym”, na placu, który do niedawna wyglądał jak „kartoflisko, a ostatnio w związku z rozpoczętymi pracami przypomina księżycowy krajobraz, powstaną trzy hale targowe, parkingi, drogi wewnętrzne oraz rzędy stanowisk „pod chmurką”. Miasto otrzyma nareszcie tereny handlowe, jakich mu dotkliwie brakowało. Dla ludzi przyzwyczajonych do tego, że nawet o zwykły szalet w tym miejscu trzeba było walczyć w każdej kampanii wyborczej do rady narodowej, może to wydawać się znakiem nowych czasów. (Eryk Wand) Nr 536, 29.04.1990 r. Wągrowiec nie ma tradycji siatkarskich, ale na pewno jest znany ze znakomitej organizacji imprez dużej rangi i to zadecydowało, że PZPS zlecił organizację turnieju wielkanocnego reprezentacji narodowych juniorek pilskim działaczom i temu miastu. Decyzja okazała się „strzałem w dziesiątkę” - turniej siatkówki w Wągrowcu był znakomicie zorganizowany (duże brawa dla Andrzeja Radomskiego i Krzysztofa Lewandowskiego), stał na wysokim poziomie i cieszył się dużym zainteresowaniem kibiców. W hali sportowej OSiR na trybunach w czterech dniach imprezy zasiadało przeciętnie około 500-600 osób. (…) W turnieju wystartowało pięć reprezentacji juniorek do lat 19: Grecja, Rumunia, NRD i dwa zespoły polskie. (…) Wyróżniono najlepszą zawodniczkę każdego meczu, wybrano także najlepszą atakującą turnieju – Dorota Świeniewicz (Polska I), najwszechstronniejszą siatkarkę – Izabela Rutkowska (Polska I) i najlepszą rozgrywającą zawodów – Marion Mischner (NRD). (E.W.)

Nr 538, 13.05.1990 r. Wyniesioną z kościoła pod wezwaniem Św. Mikołaja w Wałczu urnę z Ziemią Katyńską położono na wojskowy wóz bojowy. Ten poprzedzał kondukt utworzony przez ministrantów niosących krzyż, orkiestrę wojskową, kompanię honorową Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, delegacje z kwiatami i wieńcami, duchowieństwo, delegację kombatantów. Za wojskowym wozem z urną kroczyły setki mieszkańców Wałcza i okolicznych miejscowości. W rytmie marszów żałobnych kondukt udał się na Cmentarz Wojenny. (…) W zadumie i powadze złożono hołd tym wszystkim, którzy oddali życie za Polskę. (E.M.)

Nr 538, 13.05.1990 r. W Pile został oddany do użytku nowy dom towarowy „Merkury II”. Jest on niejako dopełnieniem działającego już kilkanaście lat, stojącego tuż obok, SDH „Merkury”. (…) placówka handlowa cieszy się sporym zainteresowaniem klientów. (Eugeniusz Mikuszewski) Nr 539, 20.05.1990 r.

Trwające właśnie i zbliżające się egzaminy wstępne do szkół średnich zapowiadają koniec roku szkolnego. W naszym województwie 7476 osób opuści szkoły podstawowe, a ponadpodstawowe – 4471. Już teraz można powiedzieć, że dla wielu z nich wakacje nie będą beztroskie. Za progiem szkoły czeka ich brutalne zderzenie z rzeczywistością gospodarczą naszego kraju, poznają smak bezrobocia. (Bożena Wolska) Nr 539, 20.05.1990 r. Tak licznej widowni w historii pilskiego KMPiK-u jeszcze nie było. Czytelnia klubu dosłownie pękała w szwach. Sporo osób musiało odejść z kwitkiem. Przezorni zajęli miejsca na kilka godzin przed spotkaniem. Większość stała, niektórzy siedzieli na podłodze, na parapetach. Duszno, nie było czym oddychać, a mimo to nikt nie kwapił się do wyjścia. Wszyscy czekali na spotkanie z Ireną i Henrykiem Gładychami, praktykami medycyny alternatywnej, których poglądy i doświadczenia przedstawiliśmy w naszym redakcyjnym cyklu „Lecz się sam”. Spotkanie trwało od siedemnastej do dwudziestej. Trwałoby znacznie dłużej, gdyby KMPiK był dłużej czynny. Ludzie nie chcieli przystać na zakończenie rozmowy z Gładychami. Obstąpili ich i kontynuowali rozmowę na zewnątrz, pod klubem. Niektórzy towarzyszyli Gładychom w drodze do domu… (Zuzanna Przeworska)

Nr 541, 3.06.1990 r. Mamy już za sobą wybory samorządowe, które bez wątpienia były dużym wydarzeniem w naszym życiu społeczno – politycznym. Pierwszy raz odbyły się one w sposób absolutnie demokratyczny – bez ograniczeń: kto chciał mógł kandydować, każde ugrupowanie mogło wysuwać swoich kandydatów. W Pilskiem skorzystało z tego prawa wiele ugrupowań, organizacji i osób indywidualnych. W niedzielę 27 maja doszło do autentycznej rywalizacji wyborczej. W skali województwa zakończyła się ona wysokim zwycięstwem Komitetów Obywatelskich, których kandydaci zdobyli procentowo najwięcej mandatów w samorządach. W Pilskiem w wyborach wzięło udział 48,9 proc. uprawnionych do głosowania. (Edmund Wolski)

Nr 542, 10.06.1990 r. - Produkty Pana firmy znajdują nabywców w ponad pięćdziesięciu krajach świata. Są wśród nich rynki tak konkurencyjne, jak USA, Wielka Brytania, RFN, Francja, Kanada. Po cóż więc wam zadawać się z „Philipsem”, z którym pilski „Polam” zamierza utworzyć spółkę na zasadach joint venture?

- Właśnie po to, żeby na tych wymagających rynkach czuć się pewniej. „Philips Lighting” jest w świecie absolutnym liderem w przemyśle lampowym, opanował około 37 proc. rynku na naszym globie, słynie z najnowocześniejszych wyrobów, supersprawnego zarządzania i efektywnego marketingu. Słowem, same plusy i to do kwadratu. Taki partner, jeżeli zrealizujemy nasz zamysł, pozwoli nam z pełnym optymizmem snuć wizję przyszłości. Nie tylko tej najbliższej, sięgającej np.. roku 2000, ale i wykraczającej poza tę datę. (rozmowa red. Jana Arskiego z Czesławem Stenclem, dyrektorem naczelnym Zakładów Sprzętu Oświetleniowego w Pile)

Nr 542, 10.06.1990 r. Jeszcze nie przebrzmiała sprawa Janusza Ochnika, a już kolejny dramat. W poniedziałek, 28 maja z jednostki wojskowej w Wałczu zdezerterował żołnierz służby czynnej. Zabrał broń kbk AK. (…) Dotychczas wiadomo tyle, że tragicznej nocy pełnił wartę. Nad ranem, około godz. 2, oddalił się z posterunku. Na rogatkach Wałcza zatrzymał przejeżdżającego samochodem obywatela Szwecji polskiego pochodzenia. Dojechał z nim aż do Bydgoszczy, a następnie, przystawiwszy mu broń do skroni zażądał, aby opuścił wóz. Postanowił wrócić do Piły. (…) Około godziny szóstej skradzione auto zauważono w Pile przed blokiem przy ul. Matwiejewa. (…) Ustalono m.in., że samochód zaparkowany jest przed budynkiem, w którym mieszkają rodzice żołnierza. Jednak w mieszkaniu go nie zastano. (…) Przez blisko dwie godziny szukano śladów, miejsca pobytu dezertera. Aż w końcu został on dostrzeżony w pobliżu ulic Grunwaldzkiej i Matwiejewa. (…) Stanął, zwrócił lufę karabinu ku sobie i ,paląc papierosa, podjął rozmowę z policjantami i żołnierzami WSW. Domagał się podstawienia oznakowanego policyjnego samochodu osobowego z kierowcą. Obiecano mu spełnić te żądania. Wtedy powiedział: - Muszę się cofnąć, bo nie będę widział samochodu… W tym momencie wystrzelił jego karabin. Padły dwa strzały, w brzuch. (…) W stanie bardzo ciężkim przewieziony został do szpitala, ale nic już nie można było zrobić. Zmarł. Do czasu tragedii uchodził za wzorowego żołnierza, był trzykrotnie wyróżniany, lubiany przez przełożonych i kolegów… (gra)

Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne