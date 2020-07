Znalazł się wykonawca na aleję Niepodległości. Co jeszcze na drogach?

Na przebudowę alei Niepodległości były trzy chętne firmy. Co ciekawe, nawet najwyższa oferta złożona przez Colas Polska opiewająca na 2 875 tys. złotych i tak była niższa od budżetu zaplanowanego przez poznański oddział GDDKiA, w którym było ponad 2 891 tys. złotych. Wygrała najniższa oferta złożona przez złotowską firmę - Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński, która przebuduje aleję Niepodległości za 2 290 tys. złotych. Konkretnie to jej odcinek od alei Wyzwolenia do alei Koszalińskiej. Co w ramach przebudowy?

- Remont nawierzchni jezdni, zatok i chodników. Przebudowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z zakresem przebudowy. Roboty wykończeniowe w tym humusowanie oraz obsianie mieszankami traw - wylicza inwestor.

Projekt przebudowy wykonało miasto, które zaprojektowało także nowe przejścia dla pieszych. Jedno z nich powstanie przy Mostach Królewskich, gdzie nastąpi też "dowiązanie" ścieżki rowerowej do drogi w obwodnicy śródmiejskiej. Kolejne przejścia dla pieszych powstaną przy Wałeckiej i Żytniej. Będzie też odnowione przejście na Różanej Drodze, gdzie powstanie także przejazd rowerowy. Wszystkie przejścia będą doświetlone. Na to wszystko wykonawca ze Złotowa ma 134 dni czyli około 4,5 miesiąca.