Znęcał się nad partnerką i miał narkotyki. To nie wszystkie „grzechy" na koncie 28-letniego mieszkańca Złotowa

To miała być interwencja w sprawie przemocy domowej i była, ale w tle pojawiły się także inne wątki o charakterze przestępczym. Skończyła się ona aresztowaniem 28-letniego mieszkańca Złotowa.

W pierwszej połowie lutego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, otrzymali zgłoszenie o awanturze pomiędzy kobietą i mężczyzną w jednym z mieszkań na osiedlu bloków w Złotowie. Zatrzymali agresywnego mężczyznę, który stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej partnerki. Policjanci postanowili także przeszukać jego rzeczy, w których znaleźli... biały proszek.

- W trakcie dalszych czynności w miejscu interwencji, mundurowi w rzeczach mężczyzny, znaleźli klika woreczków strunowych z zawartością białej substancji. Po ich sprawdzeniu testerem, okazało się, że była to amfetamina o łącznej wadze blisko 200 gramów. Narkotyki zostały zabezpieczone do specjalistycznych badań, a zatrzymany trafił do policyjnego aresztu -