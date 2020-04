zostańwdomu "Piosenka na zły czas". Zaśpiewaj z trzcianecką "jedynką"! VIDEO

"Piosenka na zły czas"

Na jednej z gwiazd

Tam gdzie mieszka święty spokój

Znam kilka miejsc

Bez obłoków kraj

Zabierz mnie tam

Choćby tylko raz do roku

Znajdź jakiś czar

Chcę polecieć tam

Refren:

Gdy chmurny i ponury czas

Gdy kropi deszcz i pogoda psia

To wtedy zamykam oczy

W górę gnam do gwiazd

Gdy czuję dotyk twoich rąk

To jakby promień w swe dłonie wziąć

Przenika szare obłoki

Iskra, szczęścia gram

A potem znów

Bezlitosny czas mnie budzi

Pustka i śnieg

Za oknami mgła

I trzeba pójść

I roztopić

w tłumie ludzi

Nie dać się zjeść

Zły przeczekać czas

Refren:

Gdy chmurny i ponury czas

....

Szare, szare myśli w areszt

Szare, szare myśli precz

Szarym, szarym nie daj wiary

Szarym, szarym

Jasne, jasne tylko te

Niech spełnią się

Drogowskazem będą,

czekaj tam