Zrobiła to! Marta Misztal z Piły weszła na Mount Everest. To była wyprawa jej życia. Czy na niej poprzestanie? [ZOBACZ ZDJĘCIA]

- Mamo, to kosmos, nad szczyty jest kosmos -

to słowa Wandy Rutkiewiecz, wypowiedziane w 1979 roku do swojej matki Marii Błaszkiewicz. Wedy to jako trzecia kobieta w historii i pierwsza Europejka zdobyła Mount Everest. W jej ślady poszła Marta Misztal - rodowita pilanka mieszkająca od 17 lat w Wielkiej Brytanii, która na najwyższy szczyt Ziemi weszła w maju tego roku!

Marta przygotowywała się do tego latami, było ciężko, ale marzenie spełniła. Przez chwilę sama w to nie wierzyła. Mówi, że to było jak piękny sen, który momentami przypominał koszmar. Ostatecznie jednak wyprawa zakończyła się happy end'em!