Zuchwała kradzież w sanktuarium w Górce Klasztornej. Rozpoznajesz tego mężczyznę?

Złodziej oszczędził samo sanktuarium. Włamał się do prywatnych pomieszczeń księży misjonarzy oraz do pomieszczeń gospodarczych. Jego łupem padły pieniądze - około 1000 złotych. To mniej niż szkody, które wyrządził. Chodzi głównie o zniszczone drzwi.

Do włamania doszło w nocy z 30 czerwca na 1 lipca. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Wyrzysku. Trwają poszukiwania sprawcy. Wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat tego zdarzenia albo rozpoznają mężczyznę z nagrania policja prosi o kontakt z KP Wyrzysk pod numerem tel. 67 353 18 20/ 47 77 41 820 lub z oficerem dyżurnym KPP Piła pod numerem tel. 67 353 15 60 / 47 77 41 560, 67 353 14 44 / 47 77 41 444.