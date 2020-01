Zuchwali złodzieje, oddani kibice i przepełnione przedszkola - rok 1984 (Tygodnik Pilski w cytatach)

Wyż demograficzny robił swoje. Wraz z początkiem września ponad 250 pilskich rodzin przeżyło potężne rozczarowanie - dla ich dzieci zabrakło miejsc w przedszkolach. Region kibicował Lechowi Poznań, a w Lubasz przeżył szok po wyjątkowo zuchwałej kradzieży

Nr 230, 17.06.1984 r. Gdyby tereny w pobliżu byłego amfiteatru w Parku Miejskim w Pile były kilkakrotnie większe, i tak byłoby ciasno podczas wielkiego festynu z okazji Dnia Dziecka. Impreza zorganizowana przez Pilski Dom Kultury, Dom Kultury „Kolejarz”, Wydział Kultury i Sztuki UM (…) cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych obywateli Piły. Na estradzie oglądano „Przygody Rumcajsa”, „Alibabę i 40 rozbójników” w wykonaniu artystów Teatru Polskiego z Bydgoszczy Odbyła się nauka piosenek z filmu „Akademia Pana Kleksa” (…). Na stadionie MOSiR bawiły się dzieci pracowników ZSO Polam (…) oraz przedszkolaki z piętnastu pilskich przedszkoli (…), natomiast na pl. Staszica odbyła się impreza ogólnodostępna - oczywiście dla najmłodszych. (Eugeniusz Mikuszewski) Nr 232, 1.07.1984 r. Zaczęło się już w Pile na dworcu. Pospieszny do Poznania o dziewiątej dwadzieścia był przepełniony do granic możliwości. Wielu wsiadających nie ukrywało, że jadą na mecz decydujący o tytule mistrza Polski w piłce nożnej Lech - Pogoń. Niektórzy kibice mieli ze sobą niebiesko - białe flagi poznańskiego klubu i tej samej barwy szaliki. (…) Tuż po piętnastej niemal wszystkie miejsca na widowni były zajęte. Jednak kibice napływali w dalszym ciągu i o dziwo, znajdowali wolny skrawek. Zajmowane były przejścia między sektorami, na koronie stadionu, ludzie tłoczyli się wszędzie tam, skąd było widać choć fragment boiska. W sumie mecz oglądało około 40 tysięcy ludzi. (…) Było 1:1. To wystarczyło do ponownego zdobycia tytułu najlepszej piłkarskiej drużyny w kraju. (…) Po drodze do Piły emocje ustępują, ludzie wracają do tego spokojnego miasta, które nie wiadomo kiedy doczeka się takiego święta. (Edmund Wolski)

Nr 233, 8.07.1984 r. To był dobry pomysł. Przed głównym punktem handlowym Piły - Spółdzielczym Domem Handlowym „Merkury” ustawiono ciąg gazonów z kwiatami oraz ławeczki. Ta część ulicy 1 Maja zyskała na wyglądzie, a na ławeczkach często zasiadają przechodnie oraz klienci opuszczający wnętrza „Merkurego”. (…) I jeszcze jedno: ławki i gazony oddzieliły ruchliwą na tym odcinku jezdnię od chodnika. Tym samym zmniejszyło się niebezpieczeństwo stwarzane każdorazowo przez osoby zmierzające do „Merkurego” najkrótszą drogą, czyli przez jezdnię. (mi) Nr 235, 22.07.1984 r. Specjalnym pociągiem z NRD przybyła do Piły 240-osobowa grupa młodzieży z okręgu Schwerin. Pionierzy oraz członkowie FDJ do 24 bm. będą wypoczywać, a także pracować na terenie naszego województwa. Nr 236, 29.07.1984 r. W wielu miastach i wsiach oraz w zakładach pracy województwa pilskiego, tak jak i w całym kraju, odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Odrodzenia i 40-lecia Polski Ludowej. 20 lipca o godzinie 14 na cmentarzu wojennym w Leszkowie odbył się uroczysty apel poległych. Pod pomnikiem złożono wieńce od mieszkańców województwa i Piły, a także od Konsulatu Generalnego ZSRR w Szczecinie oraz oficerów Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej i społeczeństwa okręgu Schwerin. (zp)

Nr 237, 5.08.1984 r. Na ten moment sportowcy Piły czekali bardzo długo. Z okazji tegorocznego Święta Odrodzenia, w stolicy województwa oddano do użytku pierwszą z prawdziwego zdarzenia halę sportową. Dzięki wysiłkom grupy remontowo - budowlanej MOSiR w Pile, wspomaganej siłami rzemieślników, sportowcy otrzymali halę (42 m długości, 24 m szerokości i ponad 7 m wysokości), w której będzie można przeprowadzać imprezy najwyższej rangi. (mi) Nr 238, 12.08.1984 r. Budujmy przedszkola! (...) W tym roku liczba odwołań, jaka wpłynęła do Komisji Odwoławczej przy Wydziale Oświaty i wychowania w Pile sześciokrotnie przewyższyła liczbę miejsc znajdujących się w jej dyspozycji. Takiej konkurencji jeszcze nie było. Już w ubiegłym roku, co prawda, nie wszystkie odwołania załatwiono pozytywnie, ale tym razem negatywną odpowiedź otrzymało aż 255 rodzin. Liczba ta byłaby zapewne jeszcze wyższa, gdyby pilskie władze oświatowe nie podjęły decyzji o zagęszczeniu wszystkich oddziałów do 35 dzieci. (Anna Forecka)

Nr 242, 9.09.1984 r. W Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży odbyła się wojewódzka inauguracja nowego roku szkolnego. (...) Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży obchodzi właśnie 25-lecie istnienia i w tym roku została rozbudowana, zyskując dziewięć nowych pomieszczeń lekcyjnych. W oddanym do użytku pawilonie znajdzie miejsce także szkolna harcówka oraz izba tradycji poświęcone patronowi szkoły - powstańcom wielkopolskim oraz 550-letniej historii Chodzieży. (for) Nr 243, 16.09.1984 r. Gdy przed 30 laty - 15 września 1954 roku - zapadła decyzja o powołaniu w Pile Podoficerskiej Szkoły Milicji Obywatelskiej (rozkaz komendanta głównego MO), uznano, że najbardziej odpowiednim obiektem dla tego typu placówki będzie gmach przy placu Staszica. Nie było to jednak sprawą prostą. W budynku tym mieściło się bowiem blisko 30 różnego rodzaju instytucji, m. in. Związek Hodowców Gołębi, Spółdzielnia Wielobranżowa, Podstacja Pogotowia Ratunkowego oraz dwie szkoły: pielęgniarska i medyczna. Trzeba było im znaleźć odpowiednie pomieszczenia. Po trudach i przy zrozumieniu owych instytucji, wkrótce jednak udało się problem ten rozwiązać. (…) Szkoła Podoficerska MO w Pile początkowo przygotowywała wyłącznie posterunkowych, w 1960 roku rozszerzono jej profil o szkolenie referentów operacyjno - dochodzeniowych. A od 1972 roku do dziś kształci się tu tylko referentów operacyjno - dochodzeniowych do zwalczania przestępczości gospodarczej i kryminalnej. (…) Pierwszym komendantem szkoły był płk Władysław Wierzbicki; funkcję tę pełnił do 1963 roku. (Zuzanna Przeworska)

Nr 245, 30.09.1984 r. 24 września br. w Pile odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolenia partyjnego 1984/85 z udziałem kierownika Wydziału Zagranicznego KC PZPR - gen. Czesława Dęgi. Referat programowy na temat zadań aktywu ideologicznego w nowym roku szkoleniowym na tle aktualnej sytuacji społeczno - politycznej wygłosił sekretarz KW - Jan Śnioszek. Powiedział on m. in., iż zwłaszcza rok ubiegły obfitował w ważne dla rozwoju życia ideowego przedsięwzięcia partii. Najważniejszym z nich było niewątpliwie XIII Plenum KC PZPR, które dało polityczną wykładnię i ideologiczną interpretację praktycznie wszystkich społeczno - politycznych i ekonomicznych zjawisk naszej codziennej rzeczywistości, stając się przez to merytorycznym punktem odniesienia do całorocznej pracy szkoleniowej. (gra) Nr 245, 30.09.1984 r. Już blisko 20 lat nie istnieje w Pile sekcja żużlowa, a mimo to co jakiś czas zakochani w tym sporcie liczni jego sympatycy z Piły i województwa oglądają na żywo popisy żużlowców. Dzieje się tak ostatnio głównie dzięki inwencji i staraniom dyrektora MOSiR w Pile - Mariana Hałaburdy oraz kierownika Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego - Krzysztofa Wojteckiego. (…) Zwycięzcą II indywidualnego turnieju żużlowego o puchar prezydenta Piły został rutynowany Jerzy Rembas z gorzowskiej Stali (13 pkt.), wyprzedzając dwóch żużlowców zdegradowanego już do II ligi Startu Gniezno - Marka Kępę i najmłodszego uczestnika turnieju w Pile - Piotra Podrzyckiego - obaj po 12 pkt. (E.M.)

Nr 247, 14.10.1984 r. 2 października w Pilskim Domu Kultury udostępniona została mieszkańcom miasta wystawa fotograficzna pn. „Władysław Gomułka”. (...) Prace przedstawiają Władysława Gomułkę w różnych okresach jego życia i są dokumentem jego politycznej i społecznej działalności. Znajdujemy tu również sporo zdjęć z życia prywatnego tego polityka i jego rodziny. (…) Okres, kiedy Władysław Gomułka przebywał w więzieniu, autorzy wystawy zobrazowali jednolitą czarną planszą, na której umieszczono tylko daty odsunięcia go od życia publicznego. (af) Nr 248, 21.10.1984 r. W niedzielę, 14 października w Zdbicach pod Wałczem - miejscowości upamiętnionej walkami o Wał Pomorski, odbyła się manifestacja społeczeństwa województwa pilskiego i pięciu województw z nim sąsiadujących, zorganizowana z okazji 41. rocznicy powstania ludowego Wojska Polskiego. Była to zarazem jedna z imprez inaugurujących obchody 40-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Macierzy. W samo południe, przy wietrznej, ale słonecznej pogodzie, na niewielkim pagórku tuż za Zdbicami zebrały się olbrzymie tłumy. (Edmund Wolski)

Nr 253, 25.11.1984 r. Pilski Klub Motorowy PTTK „Bartek” nas zaskoczył. Postanowił uczcić pięciolecie naszego pisma kolejnym swoim rajdem. Naczelny zachował się jak trzeba i w odpowiedzi na propozycję Klubu ufundował najlepszej załodze - rodzinie okazały puchar. Jak już, to już, na tyle to nas stać! (…) Rajd zaczął się w sobotni ciepły ranek, 20 października br. przy Muzeum Wyzwolenia Piły. Na placu - flaga PTTK, kilkanaście samochodów („maluchy”, „Syreny”, duże „Fiaty”, a nawet „Mercedes”), a jeden od drugiego bardziej ustrojony. (Zuzanna Przeworska) Nr 254, 2.12.1984 r. Należymy do dziesiątki wojewódzkich tygodników partyjnych, które wchodzą w drugie pięciolecie swojego istnienia. Wszystkich tygodników wojewódzkich PZPR jest 31, ale „eksperyment” w 1979 roku zaczął się od tych dziesięciu. Jedne z nich, jak „Tygodnik Pilski”, odwoływały się do bogatej tradycji czasopiśmiennictwa lokalnego na swoim terenie (ciągłość od 1959 roku), drugie - jak np. słupskie „Zbliżenia” za wojewódzką miedzą - rodziły się na ziemi pod tym względem dziewiczej. Kolejne pięć lat z 25-letniego okresu rozwoju pisma lokalnego w Pile poza nami. (…) Jeżeli idzie o nakład, to należymy do tych tygodników wojewódzkich, które pochwalić się mogą najwyższą dynamiką jego wzrostu. Wystartowaliśmy 25 listopada 1979 roku w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy i tyle mieliśmy do końca roku. (…) Gorący politycznie rok 1981 dał nam przeciętną już znacznie wyższą - 29 tys. egz. (…) Offset umożliwił nam przekroczenie bariery 40 tys. egzemplarzy, a nawet… zamknięcie ubiegłego roku nakładem 50 tys. egzemplarzy! (Jan Arski)

Nr 256, 16.12.1984 r. Telefoniczne automaty informacyjne są już od dawna znane i szeroko stosowane na całym świecie. Wystarczy wykręcić kilka cyfr, by dowiedzieć się wielu potrzebnych i ważnych rzeczy. Również w Pile niedawno został uruchomiony taki automat. W tej chwili działają trzy rodzaje informacji: pod numerem 950 przekazywane są numery kierunkowe do miejscowości osiągalnych przez centralę automatyczną w Pile, 927 to numer, pod którym usłyszeć można swój cotygodniowy horoskop. Pomyślano również o dzieciach. Wystarczy wykręcić numer 928, by usłyszeć bajki. (mi) Nr 257-258, 23-30.12.1984 r. - W takim spokojnym Lubaszu taka kradzież! - nie może nadziwić się komendant miejscowego posterunku MO, Grzegorz Rybarczyk. - Owszem - mówi - zdarzały się kradzieże, ale z reguły były to drobne włamania mieszkaniowe, ostatnio na przykład do restauracji „Morena” oraz do sklepu w Stajkowie. (...) Okazuje się jednak, że licho nie śpi. 23 listopada br. z rana ludzie z zaskoczeniem obserwowali radiowozy milicyjne, które nagle pojawiły się przed kościołem w Lubaszu. Lotem błyskawicy miasteczko i okoliczne wsie obiegła wieść, że w nocy dokonano włamania do kościoła. (...) Przed kościołem zrobiło się zbiegowisko. Niektóre kobiety płakały… Został bowiem zdewastowany i zbezczeszczony obraz Najświętszej Marii Panny z dzieciątkiem, znany jako obraz Matki Boskiej Lubaskiej. Zginął bogaty wystrój obrazu. Sprawcom sprzyjała pogoda. Tej właśnie nocy, z 22 na 23 listopada br., wiatr z deszczem ciął niesamowicie. Od ciosów huraganu padały drzewa. Było zimno. (…) W taką pogodę każdy wolał siedzieć w domu. Włamanie odkryto następnego dnia rano. (Z.P.)

