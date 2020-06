Żużel Jak dwie wielkie wcześniej Polonie spotkały sie w 2. lidze. Zobaczcie zdjęcia

Euro Finannce Polonia Piła – ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 42:47

W czerwcu 2019 r. doszło w Pile do drugoligowej konfrontacji obu Polonii: pilskiej i bydgoskiej. Po pięciu wyścigach prowadzili pilanie, później na prowadzenie wyszli bydgoszczanie. Nie oddali go już do końca meczu, choć w końcówce gospodarze ich nieco postraszyli.

W zwycięskiej ekipie brylowali: Rene Bach i Kamil Brzozowski. W drużynie pilskiej wyróżnił się bojowy Andreas Lyager. Niezbyt równo jeździli: Oskar Bober i Jonas Jeppesen. Na dodatek obaj w końcowej fazie meczu zaliczyli upadki, które według wstępnych oględzin nie okazały się przykre w skutkach. Zawiódł natomiast Karol Baran.

>>> Zobacz: Galeria zdjęć z meczu Euro Finannce Polonia Piła – Wilki Krosno

POLONIA PIŁA

9. Andreas Lyager 16 (3,2,2,3,3,3)

10. Karol Baran 1 (1,0,0,0)

11. Oskar Bober 6+1 (2,1*,3,w,-)

12. Jonas Jeppesen 6+2 (0,2,2*,2*,w)

13. Tomas H. Jonasson 7 (2,1,3,1,d)

14. Piotr Gryszpiński 1 (1,0,-)

15. Nikodem Bartoch 5+1 (3,1*,0,1)

POLONIA BYDGOSZCZ

1. Rene Bach 11+1 (2,3,1*,3,2)

2. Josh Grajczonek 5 (0,0,2,3,d)

3. Kamil Brzozowski 10+2 (3,2*,3,2*,-)

4. Marcin Jędrzejewski 8 (1,3,1,1,2)

5. Dimitri Berge 7 (3,3,1,d)

6. Tomasz Orwat 6+1 (2,1,2*,1)

7. Marcel Studziński 0 (0,0,d)