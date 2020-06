Żużel. Nie żyje Zbigniew Skowroński, zasłużony działacz Polonii Piła

Żużel był zawsze w jego sercu. Poświęcał mu każdą wolną chwilę, nie licząc godzin i minut spędzonych na stadionie przy ul. Bydgoskiej w Pile. Znali go nie tylko działacze pilskiego klubu, ale wszyscy, którzy pojawiali się w parku maszyn. Nie był na pierwszym planie i nie zabiegał o to, bo nie pozwalała mu na to skromność.

Zbigniew Skowroński wyróżniał się pracowitością, uczynnością i życzliwością. Był żużlowym fachowcem, posiadającym umiejętności niezwykle ważne przy organizacji zawodów i treningów. Znał się na swojej pracy, wywiązując się rzetelnie z zadań. Nie obca mu była naprawa żużlowej bandy czy inne stadionowe prace.

Ostatni okres był dla niego trudny. Odchodził z tego świata tak jak żył - skromnie i bez rozgłosu. Cześć Jego Pamięci!