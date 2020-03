Żużel. Odwołana została prezentacja gorzowskiej Stali, która miała się odbyć w Pile 10 marca

Na wtorek, 10 marca, w Młodzieżowym Domu Kultury w Pile zapowiadana była prezentacja drużyny Stali Gorzów. Miał w niej uczestniczyć m. in. Bartosz Zmarzlik, aktualny indywidualny mistrz świata i najlepszy w Polsce sportowiec w 2019 r.

Jak poinformował Michał Miszczak ze Starostwa Powiatowego w Pile, organizatora imprezy, po konsultacjach z gorzowskim klubem postanowiono odwołać prezentację. Powodem takiej decyzji jest zagrożenie zarażeniem się uczestników eventu koronawirusem. Nie wykluczone jednak, że do prezentacji dojdzie w późniejszym terminie, kiedy to niebezpieczeństwo minie.

