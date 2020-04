Żużel. Przedstawiamy historię wielkanocnych poniedziałków na pilskim torze. Zobaczcie też zdjęcia

W wielkanocny poniedziałek 20 kwietnia 1992 roku stadion przy ul. Bydgoskiej w Pile wypełnił się kompletem widzów. Wówczas Polonia Piła była beniaminkiem drugoligowych rozgrywek, a jej przeciwnikiem był GKM Grudziądz. Nasz zespół sprawił swoim sympatykom wielką frajdę, gromiąc rywali 59:31. Znakomicie spisali się zawodnicy zagraniczni naszego zespołu. Duńczyk Lars Henrik Jorgensen zdobył 14 punktów, a Szwed Peter Nahlin 13 „oczek”. Tyle samo nazbierał gorąco oklaskiwany Krzysztof Okupski. Kibice wracali do domu uradowani w ten prawdziwy lany poniedziałek...

Dwa lata później, 4 kwietnia 1994 roku, Polonia Piła podejmowała w drugi dzień świąt na inaugurację rozgrywek Start Gniezno. Wówczas nasza drużyna zapowiadała walkę o awans do I ligi, co jej się ostatecznie udało. Gnieźnianie na pilskim torze nie mieli wiele do powiedzenia. Pilska drużyna zwyciężyła 53:37. Świetnie radziła sobie pierwsza para Polonistów: Krzysztof Okupski i Jarosław Gała. Obaj zdobyli po 12 punktów, walnie przyczyniają się do sukcesu zespołu z Piły. Wspierał ich Zenon Kasprzak, który zgromadził 10 „oczek”.