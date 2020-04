Żużel. Rok temu mecz Polonii Piła z PSŻ Poznań zakończył się kontrowersyjnym walkowerem na korzyść gości. Przypominamy zdjęcia

Kilka dni przed tym spotkaniem prowadzone były prace na torze przy ul. Bydgoskiej. Dosypano na niego 100 ton nowej nawierzchni. Przeszła ona pozytywnie sprawdzian podczas przedmeczowych treningów.

W sobotni wieczór w Pile pojawił się Grzegorz Janiczak, komisarz toru. Nakazał on bronowanie toru, a następnie ubijanie. Jak się później okazało, czynności te okazały się zgubne.

W niedzielę przed zawodami sędzia i komisarz toru nie mieli do niego zastrzeżeń. W pierwszych biegach zanotowano kilka upadków, a zawodnicy zgłaszali, że jest on niebezpieczny. Po niedokończonym VI wyścigu (upadli w nim Tomas H.Jonasson i Paweł Staniszewski) sędzia Jerzy Najwer przerwał mecz i polecił prace na torze. W tym momencie pilanie prowadzili 19:11. Po upływie regulaminowych 30 minut arbiter orzekł, że nie przyniosły one oczekiwanych skutków i ogłosił zwycięstwo gości walkowerem.

Z takim rozstrzygnięciem nie zgodzili się zawodnicy obu drużyn. Zgodnie stwierdzili, że kwestia zwycięstwa powinna rozstrzygnąć się w sportowej walce na torze i zaproponowali powtórzenie meczu. Do takiego rozwiązania jednak nie doszło, a walkower tylko pogorszył trudną sytuację pilskiego klubu.