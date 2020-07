Żużel. Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła wystosowało odezwę do prezydenta miasta. Zamieszczamy jej treść

Odezwa znalazła się w protokole z posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła z dnia 18 czerwca 2020 roku. Poniżej jej treść.

>>> Zobacz także: Jak dwie wielkie wcześniej Polonie spotkały się w 2. lidze - galeria zdjęć

Prezydent Miasta Piła Piotr Głowski

Szanowny Panie Prezydencie

Na początku marca bieżącego roku zarząd stowarzyszenia Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła zwrócił się do Dyrektora MOSiR w Pile z oficjalnym wnioskiem o zawarcie umowy najmu stadionu przy ul. Bydgoskiej na cele związane z prowadzeniem klubu, w tym przede wszystkim szkolenie młodzieży. Mimo upływu ponad trzech miesięcy zarządowi stowarzyszenia nie udzielono w tej sprawie jakiejkolwiek odpowiedzi.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana z prośbą o zobowiązanie Dyrektora MOSiR w Pile do zajęcia stanowiska w sprawie.

Brak reakcji na pismo zaskakuje, gdy weźmie się pod uwagę iż jednym z głównych celów statutowych MOSiR w Pile jest udostępnianie obiektów dla potrzeb sportu, w szczególności zaś kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży. Stadion przy ul. Bydgoskiej nie jest obecnie w ogóle wykorzystywany zgodnie ze swoim podstawowym przeznaczeniem, a pilscy juniorzy stracili możliwość kontynuowania szkolenia. Taki stan rzeczy utrudnia również podjęcie przygotowań do reaktywacji ligowego żużla w Pile w sezonie 2021, czego – jak sądzimy – życzyłyby sobie tysiące sympatyków tej dyscypliny nie tylko w naszym mieście.

Podkreślamy przy tym, że zarówno w ramach wypowiedzi medialnych, jak i rozmów z członkami stowarzyszenia, Dyrektor MOSiR w Pile zapewniał, że oferta udostępnienia stadionu zostanie klubowi przedstawiona. Mamy nadzieję, że na przeszkodzie udzieleniu odpowiedzi stały wyłącznie kwestie związane z epidemią COVID-19, w przeciwnym jednak wypadku milczącą reakcję na pismo traktować będziemy jako brak poszanowania dla naszej inicjatywy, a zarazem naruszenie zasad życzliwości i uprzejmości wiążących przedstawiciel i administracji samorządowej w relacjach z obywatelami.

Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, Polonia Piła to szczególne dobro lokalnej społeczności, które zasługuje na troskę kibiców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Wielokrotnie deklarował Pan, że los sportu żużlowego w Pile nie jest Panu obojętny. Mamy nadzieję, że wola patronowania pilskiemu żużlowi nadal Panu towarzyszy i wierzymy, że jako osoba, której z pewnością bliskie są ideały społeczeństwa obywatelskiego, nie zignoruje Pan naszego głosu. Jesteśmy gotowi do rozmów i wyrażamy nadzieję, że dzięki wspólnym staraniom w kolejnym sezonie pilanie będą mogli cieszyć się zawodami żużlowymi na stadionie przy ul.Bydgoskiej.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

Z poważaniem

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła