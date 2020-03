Żużel. TŻ Polonia Piła, po uzyskaniu wpisu do KRS, stara się o stadion przy ul. Bydgoskiej

Wcześniejsze rozmowy nie przyniosły efektu w postaci wiążących ustaleń. Pilski MOSiR stwierdził bowiem, że nie podpisze umowy na roczny najem stadionu, a jedynie zgadza się na jego wynajem na godziny czy konkretne zawody. To jednak nie zadowala klubu. Na początku marca TŻ Polonia Piła wystosowała w tej sprawie pismo do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile. Prosi w nim o zawarcie umowy najmu stadionu wraz z budynkami socjalnymi oraz magazynowymi z przeznaczeniem na prowadzenie klubu oraz organizację zawodów żużlowych. Klub chciałby stworzyć możliwości rozwoju dla grupy młodych pilskich żużlowców, którzy do tej pory szlifowali swoje umiejętności w ramach szkółki likwidowanego Klubu Żużlowego Polonia Piła. Twierdzi, że brak zawodów ligowych nie musi oznaczać całorocznej ciszy na torze przy ul. Bydgoskiej. Informuje jednocześnie, że istniała szansa na zorganizowanie na pilskim obiekcie jednego z turniejów finałowych Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów, ale z uwagi na niepewność co do udostępnienia stadionu zawody ostatecznie odbędą się w innym mieście. Co ważne, sternicy TŻ Polonia Piła deklarują udzielenie osobistego poręczenia przez wszystkich członków zarządu lub innej innej formy zabezpieczenia za należności czynszowe. Proszą także o przedstawienie propozycji udostępnienia obiektu wyłącznie w celu organizacji treningów oraz zawodów, gdyby nie było zgody na nieprzerwany, co najmniej roczny najem. Na razie odpowiedzi na pismo nie ma. W międzyczasie sytuację skomplikowało zagrożenie epidemiczne. Nie ma możliwości zorganizowania zawodów, a obiekty sportowe są zamknięte.

TREŚĆ PISMA

Fragmenty pisma TŻ Polonia Piła z 2 marca tego roku do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pile:: Zwracamy się do Państwa z prośbą o zawarcie umowy najmu stadionu znajdującego się w Pile przy ul. Bydgoskiej 76 wraz z budynkami socjalnymi oraz magazynowymi z przeznaczeniem na prowadzenie klubu oraz organizację zawodów sportu żużlowego.

Obecnie najpilniejszą potrzebą jest stworzenie możliwości rozwoju dla grupy młodych pilskich żużlowców, którzy do tej pory szlifowali swoje umiejętności w ramach szkółki likwidowanego Klubu Żużlowego Polonia Piła. Naszą troską jest, by dotychczasowa praca i zaangażowanie juniorów nie poszły na marne i by w niedalekiej przyszłości ich występy mogły być powodem radości i dumy pilskich kibiców. Liczymy, że jako podmiot współodpowiedzialny za sport dzieci i młodzieży będzie Państwo dla nas partnerem w tej kwestii.

Mając świadomość ryzyka, jakie wiąże się dla Państwa z oddaniem stadionu w najem, oferujemy udzielenie osobistego poręczenia (ew. innej oczekiwanej przez Państwa formy zabezpieczenia) za należności czynszowe przez wszystkich członków zarządu. Takie rozwiązanie stanowi odpowiedź na pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy co do braku zaplecza finansowego stowarzyszenia.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że Państwa oczekiwania co do wysokości czynszu najmu będą adekwatne do możliwości klubu oraz obecnego stanu technicznego stadionu. Zaznaczamy, że wszyscy członkowie stowarzyszenia angażują się w działalność klubu nieodpłatnie i robią to wyłącznie w trosce o przetrwanie w Pile tradycji sportu żużlowego.

Na wypadek braku wyrażenia przez Państwa zgody na oddanie stadionu w nieprzerwany co najmniej roczny najem, prosimy o przedstawienie propozycji udostępnienia obiektu wyłącznie w celu organizacji treningów oraz zawodów. Nadmieniamy, że obietnica przekazania stadionu w taki właśnie sposób została wyrażona przez Dyrektora MOSiR-u w wywiadzie udzielonym serwisowi pobandzie.pl, do tej pory jednak nie zostały nam jednak przedstawione szczegóły ewentualnej współpracy na tym polu.

Z poważaniem

Remigiusz Kaja, Łukasz Wysocki