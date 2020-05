Żużel: W maju 2018 roku na pilskim torze Polska pokonała Australię. Przypominamy zdjęcia z tego meczu

Spotkanie to wzbudziło duże zainteresowanie, a trybuny pilskiego stadionu wypełniły się szczelnie kibicami. Przed rozpoczęciem meczu byli oni świadkami miłej uroczystości. Do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski wszedł bowiem Jarosław Hampel, wychowanek Polonii Piła.

Początek meczu miał wyrównany charakter. Po VIII wyścigach był remis 24:24. Później do głosu doszli Biało-Czerwoni, którzy do końca spotkania nie przegrali żadnego biegu, a tylko dwa z nich zakończyły się równym podziałem punktów. Widzowie mieli więc powody do radości, choć w meczu emocjonujących akcji było niewiele.

W naszej ekipie najlepiej spisali się: Jarosław Hampel i Bartosz Zmarzlik. W reprezentacji Australii podobał się Jason Doyle.

Punkty dla Polski zdobyli: 9. Jarosław Hampel 14 (2,3,3,3,3), 10. Przemysław Pawlicki 3+1 (1*,1,1,0,0), 11. Patryk Dudek 10 (2,2,3,3,0), 12. Krzysztof Kasprzak 7+2 (0,0,2*,2*,3),13. Maciej Janowski 8+2 (2*,1,0,3,2*), 14. Bartosz Zmarzlik 11+1 (3,0,3,2*,3).

Dla Australii: 1. Jason Doyle 12+1 (3,3,1*,2,1,2), 2. Nick Morris 5 (0,1,2,-,2), 3. Max Fricke 7+1 (1,2*,2,1,1), 4. Chris Holder 8+2 (3,3,0,1*,0,1*), 5. Rohan Tungate 4 (1,2,1,-,0),6. Sam Masters 1+1 (0,u,0,0,1*).