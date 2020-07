Żużel. Zarząd TŻ Polonia Piła wydał oświadczenie w sprawie toru i przyszłości pilskiego speedwaya

Wyrażamy głębokie zaniepokojenie obecnym stanem toru znajdującego się na stadionie przy ul. Bydgoskiej w Pile. Zdjęcia opublikowane przez kibiców świadczą o tym, że obiekt nie nadaje się do wykorzystania przez żużlowców nawet w celach treningowych. Z przykrością stwierdzamy, że inwestycje poczynione w zeszłym roku przez Klub Żużlowy Polonia Piła, sprowadzające się m. in. do nawiezienia dodatkowej nawierzchni oraz żmudnych i kosztownych prac torowych, zostały w znacznym stopniu zniweczone. W naszej ocenie doprowadzenie toru do stanu używalności wymaga nakładów rzędu co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zarazem z przykrością informujemy, że nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na pisma kierowane do władz miasta w sprawie zawarcia umowy najmu stadionu czy też ewentualnie czasowego udostępnienia obiektu w celu prowadzenia szkółki i organizacji zawodów żużlowych. Wobec powyższego raz jeszcze z tego miejsca apelujemy do Prezydenta Miasta Piły p. Piotra Głowskiego o zajęcie stanowiska w sprawie przyszłości stadionu przy ul. Bydgoskiej.

>>> Zobacz także: Jak dwie wielkie wcześniej Polonie spotkały się w 2. lidze - galeria zdjęć

W odniesieniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej komentarzy wyraźnie deklarujemy, że nie oczekujemy żadnego wsparcia ze środków publicznych w celu prowadzenia klubu. Chcemy jedynie, by miejski stadion nadawał się do wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem i był udostępniany na warunkach finansowych adekwatnych do stanu infrastruktury, przy uwzględnieniu społecznego celu działalności klubu. Podkreślamy przy tym wyraźnie, że znalezienie jakiegokolwiek sponsora bez gwarancji udostępnienia stadionu za uczciwą kwotę jest w praktyce niemożliwe.

Oświadczamy również, że Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła nie jest następcą prawnym Klubu Żużlowego Polonia Piła. Zarząd stowarzyszenia składa się z czterech osób, spośród których dwie zasiadały wcześniej w zarządzie KŻ Polonia Piła, jednakże wyłącznie w okresie od kwietnia 2019 roku. Obciążanie nowego stowarzyszenia odpowiedzialnością za długi powstałe w okresie kadencji zarządu KŻ Polonia Piła zakończonej w sierpniu 2018 roku jest nieuprawnione.

Ostatnie lata historii pilskiego żużla prowadzą do wniosku, że sportu nie wolno wiązać z polityką. Filarem nowej Polonii Piła muszą być kibice i sponsorzy, a nie środki publiczne. Klub żużlowy powinien być przedmiotem troski, a nie kartą przetargową w sporach lokalnych polityków, jak zdarzało się to niestety niejednokrotnie.

Uważamy, że należy stawiać sobie cele adekwatne do możliwości, a zaplecze finansowe budować stopniowo i konsekwentnie. Prowadzenie szkółki i utrzymanie stabilnego klubu na poziomie drugoligowym to przedsięwzięcia realne, które wbrew pojawiającym się niekiedy głosom wcale nie wymagają finansowego cudu. Zaangażowanie lokalnych sponsorów, regularne wsparcie kibiców oraz ewentualne nawiązanie stałej współpracy z klubem ekstraligowym to środki do celu, jakim jest odrodzenie Polonii Piła. Warunkiem koniecznym realizacji tego planu są partnerskie relacje z gospodarzem obiektu przy ul. Bydgoskiej. Wierzymy, że w trosce o wspólne dobro, jakim jest dziedzictwo Polonii Piła, uda się w tej materii osiągnąć porozumienie.

TŻ Polonia Piła wyraża gotowość do udziału we wszelkich przedsięwzięciach zmierzających do reaktywacji pilskiego żużla. W szczególności z tego miejsca prosimy o wsparcie kibiców, których wyraźny sprzeciw co do obecnej sytuacji może odegrać kluczową rolę w sprawie. Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy stowarzyszeniu uprzejmie prosimy o kontakt.

Zarząd stowarzyszenia Towarzystwo Żużlowe Polonia Piła

Piła, 22.07.2020 r.