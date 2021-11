Żużel. ŻKS Polonia Piła ogłosiła drugoligową kadrę. To jednak nie koniec budowy drużyny

W konferencji prasowej udział wzięli: Grzegorz Piechowiak (sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz poseł RP), Robert Sikorski (prezes ŻKS Polonia Piła), Sławomir Mocarski (członek zarządu ŻKS Polonia Piła), Andrzej Matkowski (kierownik pilskiej drużyny) oraz jej gospodarze: Piotr Głowski (prezydent miasta Piła) i Dariusz Kubicki (dyrektor MOSiR-u w Pile).

Pilscy kibice z utęsknieniem czekali na ogłoszenie składu pilskiej drużyny. Działacze nie mieli zbyt dużo czasu, bo Żużlowy Klub Sportowy Polonia Piła został zarejestrowany 10 listopada, a cztery dni później kończyło się okienko transferowe.

Kadra pilskiego zespołu liczy na razie dziewięciu zawodników. Znajduje się w niej pięciu jeźdźców zagranicznych: Broc Nicol (USA), Lukas Fienhage (Niemcy), Max Dilger (Niemcy), Tomas H. Jonasson (Szwecja) i Jack Smith (Wielka Brytania). Ten ostatni związał się z pilskim klubem umową „warszawską”. Kadrę żużlowców krajowych (seniorów) tworzą: Artur Mroczka, Lars Skupień, Marcin Jędrzejewski i Tomasz Orwat. To jednak nie koniec budowy pilskiej drużyny. Do obsadzenia pozostały m. in. pozycje juniorskie.

Na razie nie będzie przebudowy pilskiego stadionu. W przyszłym roku, przed rozpoczęciem sezonu, przygotowany zostanie jedynie tor, na który dosypana będzie nowa nawierzchnia. Wymienione zostaną także bandy statyczne i pneumatyczne.