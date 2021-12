Zwierzęta z Miluszkowa przemówiły ludzkim głosem. Czego życzą ludziom?

- Oczywiście, że mój pies mnie rozumie! - zapewnia każdy właściciel psa. Czyż nie?

To, czy zwierzęta nas rozumieją, intryguje również naukowców. Według niektórych badaczy, pies jest w stanie zrozumieć tyle słów, ile dwuletnie dziecko. Co więcej, według naukowców, gdy mówimy do naszego czworonoga, uaktywniają się u niego te same partie mózgu, co u człowieka. Dowodem na to, że nasz pies nas rozumie, jest choćby przyswajanie przez czworonoga komend. Gdy podczas szkolenia mówimy “siad” i pokazujemy jaki ruch pies ma wykonać, po czasie pupil od razu usiądzie, gdy powiemy do niego znaną mu komendę. Ale psy potrafią też wyłapywać znane słowa z całego zdania. Gdy powiemy: „Chyba pójdę z psem na spacer”, na słowa “pies” i “spacer” nasz czworonóg od razu będzie zainteresowany, ponieważ skojarzy to ze znaną czynnością i przyjemnością. Przykłady można mnożyć.