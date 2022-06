Zwycięstwo Iskry Szydłowo pod wodzą nowego trenera. Noteć Czarnków gromi rywala

Po pięciu latach pracy w Iskrze Szydłowo zrezygnował z funkcji trenera Piotr Sochacki. Nasz zespół przystąpił do meczu kaliszanami pod wodzą nowego szkoleniowca – Damiana Łukasika. W przeszłości zdobywał on z Lechem Poznań czterokrotnie mistrzostwo Polski i dwukrotnie triumfował w Pucharze Polski. Jest 27-krotnym reprezentantem naszego kraju.

\

Debiut nowego trenera okazał się udany. Iskra Szydłowo pokonała na swoim boisku KKS II Kalisz 3:1 (0:1). Po przegranej pierwszej połowie gospodarze w drugiej części spotkania rzucili się do odrabiania strat. W 54. minucie na 1:1 wyrównał strzałem głową Jakub Zieliński. Potem szydłowianie jeszcze dwukrotnie umieścili piłkę w bramce gości. Uczynili to: Mateusz Górny (75’) i Yago Rodriguez (86’).

W V lidze popis strzeleckiej skuteczności dała Noteć Czarnków. Rozgromiła ona Concordię Murowana Goślina 11:3, utwierdzając się pozycji lidera rozgrywek. Trzy punkty zainkasowała także Pogoń Łobżenica, która na wyjeździe pokonała 3:2 Leśnika Margonin. W Poznaniu Wiara Lecha wygrała z Lubuszaninem Trzcianka 3:1.