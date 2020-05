Żydowski i ewangelicki. Te cmentarze skrywają niejedną tajemnicę...

Stare cmentarze wzbudzają zazwyczaj ciekawość i strach. Są źródłem historii i skrywają niejedną tajemnicę.

Cmentarze: żydowski i ewangelicki w Miasteczku Krajeńskim to miejsca wyjątkowe, o których warto pamiętać i je odkrywać. Są zupełnie inne, każdy ma swój urok. Różnice między nimi wskazuje dyrektorka Domu Kultury w Miasteczku Krajeńskim Marta Konek, która z aparatem udała się na tereny tych nekropolii.

- Na cmentarz ewangelicki w Miasteczku Krajeńskim zawędrowałam po raz pierwszy. Jest w tym miejscu jakiś trudny do zdefiniowania mrok, jakiś niepokój, jakby w zarośniętych bluszczem grobach trwała szeptana dyskusja o życiu, które wdziera się do krainy nie do końca umarłych.

Co mówi o żydowskiej nekropolii? Ta - warto podkreślić - powstała w XVII wieku. Niestety, cmentarz został zniszczony podczas II wojny światowej i obecnie jest porośnięty lasem. Zachowało się kilkadziesiąt nagrobków. W większości są one jednak nadgryzione zębem czasu. Jest to jednak bardzo ładne miejsce.

- .Jest taki przestrzenny, nieprzytłaczający, jasny i mimo opuszczenia, niebiańsko radosny. Zawsze kojarzy mi się z konwaliami... - to słowa Marty Konek.