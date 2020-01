8. urodziny Euforii. Tak bawią się pilskie morsy!

Moda na morsowanie wciąż ma się dobrze. Co więcej przybiera na sile, bo coraz więcej osób decyduje się wchodzić do lodowatej wody m.in. dla korzyści zdrowotnych i lepszego samopoczucia.

Z morsami z pilskiej Euforii osobiście spotkałem się rok temu - w listopadzie na Płotkach. Była to niedziela. Wówczas do jeziora weszło około 70 osób. Wśród nich była charyzmatyczna Maja Angowska, która jest prezesem Klubu.

Kobieta już wtedy twierdziła, że do Euforii zgłasza się coraz więcej śmiałków, którzy chcą spróbować kąpieli w lodowatej wodzie. Cieszyło ją to, a o korzyściach płynących z morsowania mogła mówić by bez przerwy.

- Odkąd morsuje w ogóle nie choruje - mówiła Maja Angowska, która z zawodu jest farmaceutką.

W Pilskim Klubie Morsów Euforia jest w tej chwili zapisanych 125 osób, a co niedzielę w południowej kąpieli uczestniczy zwykle kilkadziesiąt foczek i morsów. Sprawia im to ogromną radość.