85-latka z Piły o mały włos nie straciła 50 tys. zł!

Tego telefonu seniorka z Piły długo nie zapomni. Przez niego mogła bowiem stracić oszczędności życia, ale - na szczęście - z tyłu głowy zapaliła się jej czerwona lampka. A co jeżeli to oszuści - pomyślała i nie dała się okraść. Ale od początku. Do starszej mieszkanki naszego miasta zadzwonili mężczyźni, którzy podali się za policjanta i prokuratora.

- Przekazali oni kobiecie informację o zagrożeniu jej środków na koncie i konieczności ich wypłaty. Następie 85-latka miała przekazać 50 tysięcy złotych funkcjonariuszowi, który je zabezpieczy. W pewnym momencie nabrała ona wątpliwości co do dobrych intencji i ostatecznie nie przekazała przestępcom oszczędności swojego życia. Był to kolejny przykład wykorzystania zaufania społeczeństwa do policjantów i próby wyłudzenia pieniędzy od starszych osób - mówi sierż. Magdalena Szukajło z KPP w Pile.