Arena prezydencka. Rafał Trzaskowski odpowiadał na pytania dziennikarzy w Lesznie. Prezydenta Dudy nie było

Zapis debaty Rafała Trzaskowskiego w Lesznie.

Oświadczenie Rafała Trzaskowskiego:

Przed nami wybory niesłychanie ważne. Raz na pokolenie. Zadecydujemy o tym, czy Polska będzie otwarta, tolerancyjna, czy będzie naprawdę dbała o rodzinę i promowała dobry patriotyzm. Donalda Tuska już nie ma w Polskiej polityce. Nadszedł czas, by z polityki odszedł Jarosław Kaczyński, by nikt już od nie go nie odbierał telefonów. Ale chodzi o rozwiązywanie problemów, patrzenie naprzód. I zapowiadam: obiecuję prezydenta silnego, niezależnego. Będę dbał o to, by w Polsce panowała równowaga. Nie będzie zgody na atakowanie instytucji i samorządów. Ale wyciągnę rękę do tych, którzy zechcą współpracować. Polaków, którzy chcą zmiany jest więcej. Dlatego dziś potrzebny jest ostatni krok. Jeśli wszyscy, którzy chcą zmiany pójdą do wyborów, to zwyciężymy.

Pytania od redakcji i odpowiedzi kandydata

DZIENNIK GAZETA PRAWNA - Ile będzie kosztowała realizacja programów Trzaskowskiego? Co jeśli stan finansów publiczny jest zły?

To absolutny skandal, że rządzący nie informują nas o finansach publicznych. Nie było odpowiedzi na inicjatywę Senatu. Dzień po zaprzysiężeniu będę to wyjaśniać. Najbardziej kosztowna decyzja o 10 tys. za piec i panele fotowoltaiczne - te pieniądze są gwarantowane z Unii. Wystarczy zrezygnować z gigantomanii, wielkich inwestycji, które dzisiaj nie są potrzebne i skierować je na przykład na służbę zdrowia, czy program dla młodzieży z małych miast i wsi, czy na in vitro.



Jakie sfery z programu PiS będzie pan wypalał żelazem?

Czasami się używa twardej retoryki. Będę wypalał rozgrzanym żelazem to, co PiS robi z konstytucją i praworządnością. Jeśli będzie atak na samorządy, to będzie moja twarda postawa. Ja będę chciał wyrównać krzywdy, bo dziesiątki tysięcy ludzi zwolniono bez żadnej podstawy, by zwolnić miejsca dla swoich ludzi. Będę piętnował wszystkie afery, wszystkie przekręty, robienie krzywdy ludziom. I tu można używać ostrej retoryki. Ale jeśli chodzi o współpracę, jestem gotów. Natomiast tych, którzy łamali prawo należy rozliczyć. Nie jestem zwolennikiem przyspieszonych wyborów. Niech się pan premier Morawiecki sprawdzi.

FAKT - Jakie są gwarancje, że nie wróci pan do podniesienia wieku emerytalnego?

Takie, że podejmuję jasne zobowiązania. To nie jest kwestia kampanii wyborczej, bo ja nie zmieniam zdania pod wpływem kampanii, tylko pod wpływem obserwowania sytuacji. I od wielu lat mówię, że nie ma mowy o podwyższeniu wieku emerytalnego. Miejsca pracy powinny być chronione ponad każdą wątpliwość.



Jaka pierwsza wizyta zagraniczna?

Chciałbym zaprosić prezydenta Francji i Niemiec do Warszawy, by odbudować Trójkąt Weimarski. A w pierwszą podróż chcę się wybrać do Brukseli, by walczyć o pieniądze dla Polski i różne sprawy dla Polski. Jako polityk doświadczony w Unii mam mnóstwo możliwości, by pomóc rządowi zdobyć jak najwięcej korzystnych decyzji w Unii dla nas. Wszyscy poprzedni rezydenci - z wyjątkiem Dudy - walczyli o pozycję Polski za granicą.

TVP3 POZNAŃ - Czy wesprze pan pomysł wypłacenia reparacji organizacjom żydowskim. Tak lub nie?

To jest sprawa, która podlega suwerennym decyzjom polskiego Sejmu I to Sejm będzie się wypowiadał. Dlatego nie podpisałbym w tej chwili takiej ustawy. Wprowadzanie tego tematu odbiera powagę państwu polskiemu. Sprawa jest zbyt skomplikowana, by o niej mówić w kampanii wyborczej. Decyzja w sprawie mienia jest suwerenną decyzją państwa polskiego i nikt nie będzie nam narzucał decyzji.

Oczywiście, że ja zabrałbym głos w tej sprawie, ale nie w czasie kampanii wyborczej. nie ulegałbym też naciskom z zewnątrz. Dużo ważniejsza jest dla mnie kwestia reprywatyzacji. Ona musi w Warszawie wreszcie zostać poddana rozstrzygnięciu. Niech najpierw rządzący przygotują ustawę, którą od wielu wielu lat nam obiecują.



Czy jako prezydent podjąłby pan działania w kwestii wolności w sieci, odnośnie Acta i Acta2.

Śmieszy mnie to i bawi, kiedy politycy PiS próbują opowiadając o wolności - ci ludzie, którzy próbują ograniczać wolność na każdym kroku. Jako minister cyfryzacji robiłem wszystko, by nie było cenzury w internecie. Ja nie potrzebuję do tego kampanii wyborczej, jak prezydent Duda, by bronić wolności w internecie. Ale prezydent Duda zapomina, że wolność w internecie powinna być ograniczona dla hejtu.

SUPER EXPRESS - Co pan myśli o roli pierwszej damy? Czy powinna otrzymywać pensję z budżetu państwa?

W domu rzeczywiście żona jako twarda Ślązaczka jest bardziej dyscyplinująca niż ja. Natomiast jeśli chodzi o prezydenturę, żona się zaangażowała - ku przerażeniu sztabowców, bo moja żona mówi to, co myśli. Ja uważam, że pierwsza dama powinna świecić przykładem niezależności, charakteru i kręgosłupa. I taka jest Gosia. Ona będzie przykładem, że można walczyć o prawa kobiet.

Uważam, że wszystko powinno mieć sprawiedliwie, więc moja żona przynajmniej powinna mieć opłacone ubezpieczenie i te pięć lat powinno się liczyć do emerytury.

Czy mali przedsiębiorcy powinni mieć dobrowolność płacenia składek ZUS?

Słyszałem o tym projekcie rzecznika MŚP i jestem gotów do dyskusji. Niestety pan prezydent nie traktuje dialogu serio. A trzeba się wsłuchać w przedsiębiorców, związki zawodowe i wszystkich, którzy zostali pozostawieni sami sobie. Trzeba z nimi rozmawiać, rozważyć skutek na budżet tych rozwiązań i później podjąć decyzję. Co do zasady jestem na "tak", ale nie chcę się dziś wypowiadać, zanim dokonamy analiz.

TVN24 - Jaki gest w stronę przeciwników wykona pan jako prezydent? Czy jest pan do tego zdolny? Jak się patrzy na brak ul. Lecha Kaczyńskiego w Warszawie, to wygląda, że nie.

Złożę wniosek o nazwanie ulicy tym imieniem, ale po wyborach. Bo wcześniej rozpętałaby się wielka polityczna awantura. Pan prezydent Duda nie potrafi współpracować z przeciwnikami politycznymi, bo jest sparaliżowany strachem przed prezesem Kaczyńskim, który zadzwoni i skrytykuje go.



Czy pan będzie prowadził własna politykę zagraniczną?

Nie zamierzam się spierać o krzesło i będę robił wszystko, by polityka zagraniczna miała ciągłość i koordynacje. Pytanie, czy rządzący będą chcieli ze mną współpracować. Będę dbał o silną pozycję Polski W Unii Europejskiej. Będę starał się przywrócić te politykę na właściwe tory.

GAZETA WYBORCZA - Kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. jak wyrównać te wynagrodzenia?

W mieście stołecznym Warszawa zarządziłem audyt i wyrównujemy te wynagrodzenia. Musimy zrobić wszystko, by doprowadzić do równości płacy. Chodzi o rozwiązania systemowe. Musimy też pamiętać o tym, by okres wychowywania dzieci uwzględniać w emeryturze.



Pytanie o samorząd - co pan zrobi, by zapewnić bezpieczeństwo finansowe samorządom?

Wszystko. Bo nie daj Boże, gdyby wygrał Andrzej Duda, to PiS zabierze się natychmiast za niszczenie samorządów. A to dzięki samorządom odnieśliśmy ten niebywały sukces przez ostatnie 30 lat. To samorządy tworzą miejsca pracy, dbają o nauczycieli, służbę zdrowia. Zrobię absolutnie wszystko, żeby pomóc samorządom. Uważam, że w tej tarczy powinna być pomoc dla samorządów. Obrona samorządów jest dla mnie absolutnym fundamentem, bo bez nich nie będzie wolnej Polski.

WIRTUALNA POLSKA - pytanie o program dodatku dla matek 200 plus

Moja żona ma pomysły, które opracowuje po rozmowach z obywatelami w Polsce. Uważam, że to jest dobry projekt, żeby dać dodatki wszystkim matkom. Będę badał sytuację finansową. Bo na dziś ten projekt jest bardzo kosztowny. Ja tego nie wykluczam, natomiast moja żona składała ten projekt na przyszłość, bo dotychczasowy system nie doceniał pracy matek. Program 500 plus nie rozwiązał problemu demografii, on jest słuszny, ale musimy teraz coś zrobić dla demografii. Ja na pewno podtrzymam ten pomysł mojej żony. Jaki on będzie miał kształt, o tym zadecyduję po poznaniu dokładnych danych o stanie finansów państwa.

Co ze stanem łaski prezydenckiej?

To, co obserwuję w głośnej ostatnio sprawie jest skandaliczne. Starałem się być powściągliwy w komentarza [po ułaskawieniu pedofila przez Andrzeja Dudę - red.] Ja nigdy nie ułaskawię pedofila. Zamiast tego, żeby się skoncentrować teraz na pomocy tej rodzinie, to prezydent zajmuje się wybielaniem się samego siebie. Nie ma możliwości ułaskawienia dla pedofilów, gwałcicieli, morderców, którzy zabili ze szczególnym okrucieństwem.

GAZETA POLSKA - Pytanie dotyczące Jolanty Gontarczyk-Lange. Dofinansował pan jej fundację 2 mln zł, a ona była tajnym współpracownikiem SB. Czy będzie pan otwierał drzwi dla byłych SB-ków?

To pytanie ma mało wspólnego z dzisiejszą rzeczywistością. Ja nie jestem inkwizytorem i członkiem PiS, który zagląda w życiorysy. Ja dowiedziałem się od państwa, że taki epizod był, ale nie będę grzebał ludziom w życiorysach. procedury przyznawania dotacji w Warszawie są jasne i przejrzyste i każdy może je zobaczyć. Z tego co wiem, ta pani robi mnóstwo dobrego dla wykluczonych. Ja wiem, że wy chcielibyście wyrzucać wszystkich żołnierzy, którzy choćby jeden dzień przepracowali w stanie wojennym. PiS-owi nie przeszkadzają ludzie stanu wojennego, kiedy są w ich gronie.



Pytanie o sankcje wobec Niemiec za Nord Stream?

Pan dobrze wie, że PO zawsze sprzeciwiała się Nord Streamowi. Rząd PiS nie bardzo się stara, by przeciwdziałać temu projektowi. Jestem temu projektowi przeciwny, głosy dochodzące w tej sprawie z USA, które krytykują ten projekt, są słuszne. Ten projekt nie służy bezpieczeństwu Polski i Unii Europejskiej.



NAJWYŻSZY CZAS - kwestia wolności słowa. 19-latka, która krzyknęła na wiecu Dudy niecenzuralne słowo została oskarżona o zniewagę prezydenta i grozi jej 3 lata więzienia. Czy zniesie pan artykuł 212?

Oczywiście, że z nienawiścią i hejtem należy walczyć, ale nie może być ktoś równiejszy niż inny, więc jestem przeciwnikiem zapisów z tego paragrafu.



Czy będzie audyt w TVP i polskim Radiu?

Często dostaje pytanie, z którymi poglądami wyborców Konfederacji się zgadzam. Jest wiele różnic, ale w kwestii TVP jesteśmy zgodni. Nie ma zgody na to, by telewizja publiczna była narzędziem do napuszczania na siebie ludzi. Zrobię wszystko, by zlikwidować TVP Info i zrobię audyt, bo pieniądze, jakie ci ludzie biorą za szerzenie kłamstwa i manipulacji są skandalicznie wysokie.

POLITYKA - Pytanie o odtworzenie ładu konstytucyjnego, zwłaszcza TK i KRS

Czasami trzeba dokonywać jasnych cięć i szybkich decyzji, tak by KRS wybierać w sposób taki, by jedna partia polityczna nie mogła mieć na to wpływu. Nie mogą partyjni notable dyscyplinować niezależnych sędziów. Jak słyszę, jak pan prezydent opowiada o komuchach, a broni komuchów, kiedy to są jego komuchy... Ja wyciągnę rękę do wszystkich, którzy w parlamencie zechcą zgodzić się na takie rozwiązania, które pomogą nam z tego ambarasu wyjść z twarzą.

Czy zachodzi ryzyko fałszowania wyborów?

Ja się boję, że tak. Tylko, że władza, która przyłoży rękę do tego, by fałszować wybory, zniknie z Polski na zawsze. Ja mam nadzieję, że zwycięstwo wyborcze będzie na tyle duże, by nie musiał się werdykt opierać o sąd.

PAP - Jak pan będzie współpracować z rządem w kwestii polityki zagranicznej?

Jestem gotów do współpracy w polityce zagranicznej. Chcę silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej i jestem gotw współpracować z rządzącymi. Tylko Polska silna w Unii i NATO może być partnerem ważnym dla innych. Chcę w tym z rządzącymi współpracować.



Pytanie o reformę sądownictwa.

Jaka hipokryzja opanowała prezydenta i rządzących w temacie sądów. Obiecywali przyspieszenie procedowania sądów, a sądy pracują wolniej. Widać, że kompletnie o to nie chodziło, tylko o to, żeby sądy upolitycznić. Zrobię absolutnie wszystko, żeby sądy w Polsce były niezależne, by Trybunał Konstytucyjny odzyskał autorytet i powagę, a Sąd Najwyższy był niezależny. Ale nie zamierzam używać instrumentów PiS, tylko powoli będę odbudowywał powagę tych instytucji. Ze specjalistami opracujemy dokładny program dochodzenia do pełnej samorządności w Polsce.

RADIO ZET - pytanie o onkologię

Głównym priorytetem Unii Europejskiej musi być walka z rakiem. I są ambitne programy, które mają pomóc całej Unii w tej walce. Tylko nie widzę, by prezydent Duda był aktywny w tej sprawie.

Czy wycofałby pan niektóre ustawy z TK, np. o utajnieniu majątków polityków?

Jasno mówiłem, że nie może być sytuacji takiej, że ministrowie i premier ukrywają swoje majątki. Absolutnie uważam, że majątek powinien być ujawniony, nie tylko polityka, ale również jego żony.

RZECZPOSPOLITA - pytanie o relacje zagraniczne

Musimy wrócić do partnerstwa z Unią Europejską. Wtedy będą nas poważnie traktować Amerykanie. Silna Unia Europejska, silne NATO. Jeśli chodzi o Rosję, musimy mieć twardą i pryncypialną politykę. Jeśli chodzi o Chiny, to im bardziej będziemy mieć wpływ na politykę UE, tym będziemy ważniejszym partnerem dla Chin. Jako silny członek UE.



Co z podwyższeniem wieku emerytalnego?

Ja wyciągam wnioski z tego, co się dzieje w Polsce i mówię, że nie będzie zgody na podwyższenie wieku emerytalnego. Nie wiem jednak, co planuje ten rząd, bo oni są odpowiedzialni. Gwarantem tego, że ten system i gospodarka się nie zawali jest niezależny prezydent. Musi być ktoś, z kim rząd się liczy, a oni się nie liczą z własnym prezydentem, bo nie traktują go za bardzo poważnie. Zaręczam, że mnie będą musieli traktować bardzo poważnie.

Ja bardzo szanuję mój podpis, więc najpierw przeczytam, a potem skonsultuję wszelkie projekty ze specjalistami, ze związkami zawodowymi. A dopiero później ewentualnie podpiszę i na pewno nie w środku nocy.

TOK FM

Jak ma wyglądać zielona transformacja w Polsce?

Sam bardzo dużo robię w tej materii w Warszawie. Termomodernizacja, wymiana pieców, OZE – to wszystko w Warszawie. Drugi największy przetarg w Europie jeśli chodzi o zeroemisyjne autobusy. Warszawa jest jedynym miastem w naszej części Europy, które o to walczy. My bierzemy w swoje ręce odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci. Nie można być nieodpowiedzialnym, jak prezydent Andrzej Duda, który mówi, że on nie wie, czy człowiek ma wpływ na klimat. Proszę się dokształcić panie prezydencie. Pan prezydent Duda chce nam przywieźć z Ameryki technologie do reaktorów atomowych, tylko nikt nie wie jakie. Prawdopodobnie przestarzałe.

Trzy największe bolączki systemu edukacji i propozycje ich rozwiązań.

Nic mnie bardziej nie denerwuje jak to, co PiS zrobił z edukacją. Jak oni mogą niszczyć polką edukację? W imię chaosu. Wreszcie było widać efekty gimnazjów i co? I tylko wyłącznie dla kaprysu pana prezesa [Kaczyńskiego – red.] wprowadzono inne rozwiązania.

Kolejna kwestia to samorządy. Stawaliśmy na głowie, by pomóc nauczycielom. A rządzący zabierają nam pieniądze. Kiedyś Warszawa dopłacała do samorządów 3 mld zł, a dziś dopłaca 5 mld zł. do szkół. Oni nawet jak obiecują podwyżki, to obiecują je za pieniądze samorządów. Prezydent milczał, kiedy atakowano nauczycieli. Trzeba przywrócić prestiż zawodu nauczyciela.

OKO Press

W Polsce żyje kilkadziesiąt tysięcy tęczowych rodzin, które często wychowują dziecko. Ten drugi rodzic jest pozbawiony wszelkich praw. Czy jest pan za możliwością przysposobienia tego dziecka?

Ja walczę z nienawiścią i wykluczeniem i mówię „nie”, jeśli ktoś próbuje napuścić Polaków na siebie. Jeśli pan prezydent Duda chce wpisać związki jednopłciowe do konstytucji, to jest to bardzo odważne. Ja mówię – przede wszystkim związki partnerskie. Będę tego bronił. Jeśli ktokolwiek w Polsce będzie w sposób cyniczny atakował osoby, które się różnią, to będę stał przy tych osobach, które są obiektem nagonki.

Zapowiada pan obcinanie podatków. Te ulgi będą kosztować kilkadziesiąt miliardów. A jednocześnie mają być silniejsze rygory budżetowe. Jak zatem budować silne państwo?

Będę proponował rozwiązania, współpracował z rządem i starał się wymusić na nich działania. Część z tych rozwiązań były proponowane przez Andrzeja Dudę - np. kwota wolna od podatku.

Dzień po zaprzysiężeniu powołam radę gabinetową, by rozmawiać o stanie finansów i rozmawiać o projektach dla obywateli. Ale rządzący nie radzą sobie z sytuacją gospodarczą, więc nie poprę żadnego podatku, który będzie zwiększał obciążenia dla obywateli.

POLSAT NEWS

Zapowiada pan odejście od węgla do 2050 roku. Co z miejscami pracy górników?

Mamy czas do roku 2050, tylko trzeba dobrze ten czas wykorzystać. Musimy walczyć z katastrofa klimatyczną, ale tak, żeby wykorzystać każde miejsce pracy. Rząd PiS sprowadza miliony ton węgla z zagranicy. Nie prowadzą działań na rzecz transformacji górnictwa. Ja sam walczyłem w Brukseli o pieniądze na to, ale rząd te pieniądze marnuje. Trzeba postawić na odnawialne źródła energii. Chciałbym, żeby każda rodzina otrzymała po 10 tys. zł. na wymianę pieca na ekologiczny. I musimy negocjować olbrzymie pieniądze z Unii i w tej sprawie jestem absolutnie gotów do współpracy z rządem.

Jestem za równowagą władz, tylko ta równowaga musi być odzwierciedlona w praktyce. Prezydent musi być niezależny, nie może być zależny od jednej partii politycznej i odbierać telefony od prezesa. Musi stać na straży prawa i konstytucji. Współpracować z rządem tam, gdzie są dobre pomysły, a przeciwstawiać się łamaniu prawa. Postępować w duchu konstytucji.

Mam nadzieję, że nadszedł kres polityki sporów. Czas na prezydenta niezależnego.

POLSAT – pytanie o opiekę psychologiczną nad dziećmi.

Nieprawdopodobny chaos, który władza zgotowała nam w edukacji zwiększa stres i chaos. Ten duży stres i bardzo szybkie tempo życia doprowadza do obciążenia dzieci. Dlatego musimy zrobić wszystko, by specjalistów od psychiatrii i psychologii dziecięcej było jak najwięcej. Musimy postawić na dofinansowanie te specjalizacje lekarskie.



Czy są elementy działania prezydenta Dudy, które chciałby pan kontynuować?

Prezydent Duda jedną rzecz mówi, a drugą rzecz robi. Zapowiadał, że odbuduje wspólnotę, a nie uczynił tego. Nadszarpnął zaufanie społeczne podpisując wszystkie ustawy podsuwane mu do podpisu. Był niewiarygodny, nawet kiedy krytykował prezesa TVP. Bo zaplecze prezydenta i sam prezydent nie traktowali tego poważnie.

WITOLD GŁOWACKI Z POLSKA TIMES

Sondaże mówią jasno, że aby walczyć o zwycięstwo musi się pan odwołać do różnych grup wyborców, często sprzecznych. Zwycięzca wygra niewielką przewagą Czy jest pan w stanie zaproponować taką wizję prezydentury, która obejmie te wszystkie grupy?

Ja rozmawiam ze wszystkimi. Olbrzymia większość Polek i Polaków – 57 procent – zagłosowała za zmianą. Ja taką zmianę gwarantuję. Obiecuję prezydenturę niezależną. Każdy w mojej kancelarii, kto ma legitymację partyjną, będzie musiał ją złożyć.

Po tej stronie opozycyjnej wszyscy chcą rozmawiać o programie i ja odwołując się do wyborców innych kandydatów opozycyjnych mówię o tym, co jest dla nich ważne. O wecie samorządów, walka z wykluczeniem, programie dla polskiej wsi, czy walki z opresyjnym państwem PiS.

Koniec pytań

Debata Rafała Trzaskowskiego odbyła się w poniedziałkowy wieczór w budynku Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Lesznie. - W poniedziałek o 20.30 zapraszam do Leszna na Arenę Prezydencką. Do zadawania pytań zaprosiliśmy 15 redakcji, od lewa do prawa. Panie prezydencie, dość ustawek! Czas na serio skonfrontować programy i argumenty - apelował Rafał Trzaskowski na swoim profilu facebookowym. W tym czasie jednak prezydent Andrzej Duda uczestniczył w Debaci w Końskich, organizowanej przez TVP.

Tomczyk: Andrzej Duda po prostu tchórzy

- Wydaje się, że Andrzej Duda po prostu tchórzy – stwardził z kolei poseł PO Cezary, zapytany w TVN24 o prawdopodobny brak prezydenta Dudy w Lesznie.

Polityk podkreślił, że sztab Trzaskowskiego zaproponował „formułę jak najbardziej otwartą, zaproszenia do wszystkich dużych redakcji od prawda do lewa, nie wykluczając takich redakcji jak wpolityce.pl, Uważam Rze czy TVP Info”. - Z drugiej strony jest Polsat, TVN, WP, itd. Andrzej Duda woli debatować sam ze sobą i z TVP, bo on debatuje tylko wtedy, jak zna pytania. A jak zna pytania, to zna i odpowiedzi. Prezydent Duda powinien być odważny nie powinien bać się odpowiadać na pytania – mówił Tomczyk.

Gowin: Trzaskowski wiedział, że prezydent musi odmówić

Z kolei lider Porozumienia Jarosław Gowin stwierdził w poniedziałek, że formuła zaproponowała przez Rafała Trzaskowskiego jest „zupełnie niestandardowa”. - Takie debaty organizowane są przez media, a nie przez sztab jednego czy drugiego kandydata. Formułując to zaproszenie, Rafał Trzaskowski wiedział, że pan prezydent Duda musi odmówić – mówił w Polskim Radiu.

Szczerski: Trzaskowski organizuje konferencję prasową

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski oznajmił podkreślił, że prezydent Andrzej Duda „stawi się na debatę prezydencką z Polakami, z mieszkańcami, którą organizuje TVP w Końskich”. - Natomiast w tym samym czasie pan Rafał Trzaskowski organizuje konferencję prasową w Lesznie – mówił w RMF FM.

Fogiel: Kandydat KO nie zna Polski

Poseł PiS Radosław Figiel podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że prezydent Duda „nie boi się stanąć przed Polakami nie boi się trudnych pytań, nie boi się odpowiadać, czy to w debacie, czy podczas swoich wieców”.

- Rafał Trzaskowski boi się tego o co mogą zapytać mieszkańcy Końskich, boi się że być może zapytają o brak jego sprzeciwu dla podnoszenia wieku emerytalnego (…) Boi się swoich obywateli, jest człowiekiem, który tylko w czasie kampanii rusza się poza Warszawę, nie zna Polski, nie rozumie polskich spraw którymi żyją zwykli ludzie – przekonywał.