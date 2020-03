Bank danych o lasach ma zawsze aktualne informacje

Jak to się dzieje, że na mapie w Banku Danych o Lasach pojawia się nowa ścieżka rowerowa, szlak turystyczny, zbiornik retencyjny, obszar cenny przyrodniczo lub kulturowo i objęty ochroną, powierzchnia, gdzie zostały ścięte drzewa i będzie przygotowana do sadzenia lasu, a także informacja o miejscu gdzie spłonął las? To wynik ciężkiej pracy osób, które godzinami siedzą przed komputerem i przesuwają punkty, linie, a nawet całe poligony w odpowiednie miejsce.

- Ludzie, którzy zajmują się leśną mapą numeryczną w nadleśnictwie są najwyższej klasy specjalistami i dbają o to, by informacje na mapie zgadzały się z tym, co znajduje się w terenie. Praca przy nanoszeniu wszystkich danych z terenu jest ogromna, wykonuje się ją przez cały rok. To ciągła współpraca z powiatowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oaz innymi instytucjami takimi, jak np. RDOŚ, lecz też ze wszystkimi specjalistami ze swojego nadleśnictwa - mówi Dominika Nadolna z RDLP w Pile.