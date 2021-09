Bieg Kryptonim Szare Szeregi po raz pierwszy w Pile [wyniki i zdjęcia]

Rywalizacja toczyła się na dwóch dystansach: 1939 m (bieg pokoleniowy) i 9390 m (bieg główny). W sumie oba biegi ukończyło ponad 120 osób. Frekwencja bardzo pozytywnie zaskoczyła organizatorów.

Chcieliśmy poprzez ten bieg upamiętnić i przypomnieć Młodych Bohaterów z Szarych Szeregów, którzy od początku II Wojny Światowej walczyli o nasz kraj. Godzina startu (9.39) oraz dystanse, które mieli do pokonania biegacze, nie były przypadkowe. To nawiązanie do roku 1939, czyli daty utworzenia Szarych Szeregów.

Dziękujemy wszystkim za udział. Nie spodziewaliśmy się aż tak dużej frekwencji i mam nadzieję, że spotkamy się w tym miejscu za rok na drugiej edycji