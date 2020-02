Bieg Tropem Wilczym. Pilscy Patrioci rozpoczynają wydawanie pakietów

- W niedzielę 23 lutego od godziny 12:30 do 16:00 w sali Sporty Walki Piła rozpoczniemy wydawanie pakietów. Kolejne dni, w których będziemy wydawać pakiety to piątek oraz sobota. Godziny jeszcze zostaną podane. Dla osób dojeżdżających i w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość odbioru również przed samym biegiem od godziny 9:30. Nie ukrywamy, że ułatwi nam organizację jeśli wszystkie pakiety wydamy te kilka dni przed biegiem. Dlatego gorąco zachęcamy skorzystać z okazji - informują Pilscy Patrioci.

Kilka istotnych informacji

- Pakiety startowe odbieramy na podstawie dowodu osobistego lub skanu.

- Istnieje możliwość odbioru pakietów dla kogoś lub większej grupy. Prosimy przygotować skan dowodu osobistego osoby, za którą odbieramy pakiet lub oświadczenie pisemne z upoważnieniem.

- Przy odbiorach podajemy rozmiar koszulki. Jak co roku panuje zasada kto pierwszy ten lepszy jeśli chodzi o rozmiary. Jeśli komuś zależy na jakimś rozmiarze to prosimy odbierać pakiet jako pierwszy. Z tego co wiemy jest około 200 koszulek dziecięcych oraz 200 damskich. Reszta to koszulki męskie.

- Dzieci udział biorą tylko i wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Nie zbieramy w tym roku zgód rodziców.

- Jeśli ktoś nie może wziąć udziału i chciałby odstąpić pakiet znajomemu to prosimy podobnie jak w punkcie 2 mieć przygotowany skan dowodu oraz upoważnienie od osoby wpisanej na bieg.

- Numery z listy startowej nie obowiązują jako numery startowe. Każdy dostaje losowy numer w pakiecie startowym. Nie ma możliwości wyboru.

- Podczas wydawania pakietów będzie prowadzona sprzedaż biletów na przejazd autobusem na bieg oraz powrót do centrum. Autobus wyjedzie o godzinie 10:00 z Placu Zwycięstwa na Piachy. Powrót z przystanku "Jezioro Piaszczyste" o godzinie 13:30. Bilet w cenie 2 złotych obowiązuje na dwa przejazdy. Dzieci do lat 10 mają za darmo. Serdecznie polecamy tą formę komunikacji. Nad jeziorem parking jest malutki i na pewno wszyscy się nie pomieszczą.

- Jako Pilscy Patrioci organizujemy już po raz kolejny zbiórkę dla Polaków mieszkających na Kresach. Zbieramy żywność oraz chemię gospodarczą. Specjalne kartony będą rozstawione na sali. Zachęcamy do wsparcia. Wyjazd z darami planujemy na drugi tydzień marca.

- Istnieje możliwość wykupienia jeszcze pakietów startowych na miejscu na sali. Płatność gotówką 50 złotych.