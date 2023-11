Ciasto, które pomaga, czyli Koła Gospodyń Wiejskich w charytatywnej akcji

Gdy komuś trzeba pomóc, nie zadają pytań. Mobilizują się i... pieką, albo gotują. Efekt tych działań trafia na charytatywne kiermasze, rozchodzi się jak świeże bułeczki i pozwala wesprzeć tych, którzy tego wsparcia w danej chwili bardzo potrzebują.

Tak w krótkich słowach można by opisać to co działo się w miniony weekend, a dokładniej w niedzielę w Gromadnie.

"Dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą" - ten cytat z Adama Asnyka był mottem tego wydarzenia.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Kościerzyna Wielkiego, Dobrzyniewa, Falmierowa i Gromadna, czyli z terenu parafii w Gromadnie przygotowały charytatywną sprzedaż ciast, by wesprzeć rehabilitację syna jednej z ich koleżanek.

Stoisko z domowymi wypiekami było dosłownie oblegane, a efekt zbiórki bardzo udany.



Szczegóły w naszym materiale wideo: