Czas na coś krajowego w garażu - czyli przegląd polskich samochodów w ogłoszeniach cz. 2 [ZDJĘCIA]

...na początek kilka słów wyjaśnienia. Ten materiał nie będzie zawierał wszystkich pojazdów rodzimej konstrukcji. Wbrew pozorom polska motoryzacja, czy motoryzacyjna myśl techniczna jest dość rozległa. Gdy pod uwagę weźmiemy auta nie tylko osobowe, ale też dostawcze, ciężarowe, autobusy, maszyny rolnicze, motocykle, czy motorowery robi się tego całkiem sporo. w tym zestawieniu założeniem jest, że skupiamy się na najbardziej popularnych polskich osobówkach. Chcemy sprawdzić co z tych najpopularniejszych sprzętów można znaleźć w promieniu 50 km od Piły. Zdajemy sobie przy tym sprawę, że dla koneserów, którzy szukają szczególnych egzemplarzy to znacznie za mały krąg poszukiwań. Zapraszamy do lektury i przejrzenia ogłoszeń razem z NAMi.

POLSKI FIAT 126p

Gdy założymy, że szukamy Małego Fiata w promieniu do 100 km od Piły okazuje się, że znajdujemy aż ponad 30 ogłoszeń!