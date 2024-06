Dywan z kwiatów w Starej Łubiance. To coś pięknego!

Kwietny dywan w Starej Łubiance

Gospodynie wzięły się do pracy nad dywanem z okazji Bożego Ciała, które przypadało w czwartek 30 maja. Teren przy figurze Jezusa Chrystusa zmieniły nie do poznania. Przygotowanie pełnych skrzynek i i worków płatków kwiatów i liści, a także m.in. ziemi z pewnością było bardzo czasochłonne. To jednak nie wszystko, bo trzeba było wymyślić jakąś koncepcję, a tworzenie projektów też nie należy do łatwych. Panie poradziły sobie jednak znakomicie.