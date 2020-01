Dziś wieczorem Kult w Pile. Na ...ekranie kina "Koral"

Piękna i dramatyczna historia miłosna Leonarda Cohena i jego norweskiej muzy Marianne Ihlen. Ich miłość zaczęła się na początku lat 60. Film opowiada o tym, jak ewoluowała kiedy Leonard stał się już odnoszącym sukcesy muzykiem, o tym jaką niezwykłą siłą inspirowania emanowała Marianne. To dzięki niej powstały piosenki „So Long, Marianne” czy „Bird on a Wire”. To dzięki niej Nick Broomfield, reżyser tego dokumentu zaczął kręcić filmy. Wykorzystując archiwalne nagrania i wywiady, Nick Broomfield opowiada historię tej miłości. Aż do ostatniego, niezwykle przejmującego rozdziału. Marianne i Leonard zmarli w 2016 roku w odstępie trzech miesięcy.

KINO KORAL,

9 STYCZNIA GODZ. 19.30