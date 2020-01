"Echo" to opowieść o młodej kobiecie, która po przebytej chorobie próbuje odnaleźć się w zastanej rzeczywistości. Nie wszystko wydaje się jednak takie jak przedtem… Kinga ma koszmary, jej relacje z chłopakiem są z pozoru dobre, ale raczej oziębłe. Do Kingi nie dociera, fakt, że coś jej dolega... Tymczasem koszmary przeradzają się w widzenia na jawie. Rzeczywistość zlewa się ze snami i już trudno jej ocenić co dzieje się naprawdę.