Gala Wielkopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020. Złota Tarcza dla pilskiego "Ekonoma" [ZDJĘCIA]

– Mamy zaszczyt uhonorować wysiłki i ciężką pracę liceów i techników, z których Wielkopolska może być dumna. Ranking to dla nas coroczne wyzwanie. Tworząc go, bierzemy pod uwagę wyniki z matur, sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, a w przypadku techników także egzaminy zawodowe. To zewnętrzne, obiektywne kryteria – podkreślił Waldemar Siwiński, prezes fundacji Perspektywy.

Dodatkowo w trakcie nauki uczniowie mogą korzystać z bezpłatnych kursów i szkoleń zawodowych, które podnoszą ich kwalifikacje jako absolwentów. O tym jak wygląda "złota szkoła" od środka i co ma do zaproponowania swoim uczniom będzie można się przekonać podczas Dni Otwartych, na które "Ekonom" zaprasza w piątek, 20 marca, od godziny 11.00 do 14.00. i w sobotę od godziny 10.00 do 13.00.