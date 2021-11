Gang rozbity. Policjanci przejęli dopalacze o wartości 700 tys. złotych

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji prowadzą śledztwo w sprawie gangu, którego członkowie podejrzani są o przemyt i wprowadzanie do obrotu metaklefedronu (3CMC), popularnego i niebezpiecznego dopalacza. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy grupa działała na terenie województwa wielkopolskiego oraz poza granicami kraju, głównie w Holandii od września 2020, aż do momentu jej rozbicia. Przemycone dopalacze miały być rozprowadzone najprawdopodobniej na terenie Wielkopolski.

Pierwszą akcję CBŚP przeprowadziło w marcu na przejściu granicznym w województwie lubuskim. Policjanci udaremnili przemyt z Holandii do Polski 11 kilogramów 3CMC. Narkotyk był ukryty w karoserii auta. Zatrzymano wtedy dwie osoby, którym postawiono zarzut wewnątrzwspólnotowego nabycia i przywóz znacznych ilości nowych substancji psychoaktywnych. Grozi im do 15 lat więzienia. Decyzją sądu podejrzani trafili do aresztu.