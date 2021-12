Historia ukryta na znaczkach poczty podziemnej

Na wystawie znajduje się prawie 350 kart, blisko 2700 znaczków, bloczków, arkusików, znaków i kopert wydanych przez pocztę podziemną. Wszystkie są własnością Edwina Klessy z Trzcianki, który działalność opozycjonisty rozpoczął już podczas studiów w czasie wydarzeń marcowych w roku 1968. W czasie stanu wojennego był internowany w Zakładzie Karnym we Wronkach i Gębarzewie.

Fachowcy oceniają, że w latach 1981-1989 poza systemem komunistycznej cenzury ukazało się ok. 35 tys. znaczków. Widać jaki mam skromny zbiór. Przypuszczam, że jestem w pierwszej trojce filatelistów w Wielkopolsce, którzy specjalizują się w tej dziedzinie. Na pewno nie ma nikogo w Polsce, kto posiada cały zbiór.

Ogromną większość swoich znaczków Edwin Klessa zgromadził osobiście już w latach 80-tych.

Piosenka, kabaret i właśnie znaczki odgrywały wtedy bardzo poważną rolę w budowaniu świadomości społecznej. One podtrzymywały na duchu i angażowały ludzi do walki, której wydawałoby się, że się nie wygra, bo nikt z nas nie przewidywał, że komuna za naszego życia padnie. Dla mnie miały one szczególną wartość i zacząłem je zbierać od razu jak je tylko zobaczyłem.