Karol Kus solidarny z Ukrainą. Od powrotu z Donbasu niezmiennie śpiewa „Podaj rękę Ukrainie". Zachęca do tego wszystkich Polaków!

Muzyk, menadżer, dyrektor, a także kucharz. Karol Kus to człowiek orkiestra, który gra i żyje z sercem na dłoni w stosunku do świata i innych ludzi. Konflikt rosyjsko-ukraiński śledzi od samego początku. To jest, od 2014 roku, kiedy to w Donbasie doszło do pierwszych starć między stroną ukraińską a prorosyjskimi separatystami.