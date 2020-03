Klempicz, Malita, Bukowina i zarazki. Co jeszcze? Tygodnik w cytatach (1987 r.)

Pierwsze prace przy budowie elektrowni jądrowej „Warta” rozpoczną się już w przyszłym roku; będą miały charakter przygotowawczy. W rejonie Klempicza znajdzie zatrudnienie około 7-9 tysięcy osób. Dla nich i ich rodzin stworzona zostanie pełna infrastruktura socjalno – bytowa: mieszkania (około 4,5 tysiąca – głównie w Czarnkowie, Wronkach i Szamotułach), szkoły, przedszkola, sieć handlowa i rekreacyjna. Powstaną nowe ciągi komunikacyjne, bocznice kolejowe, hotele robotnicze. Zniknie z mapy wieś Klempicz – na razie nie podano konkretnych terminów wywłaszczeń, przenosin gospodarstw rolnych i domowych. (…) Zastosowany system bezpieczeństwa uwzględniać będzie wszystkie wnioski konstrukcyjno – technologiczne powstałe po awarii w Czarnobylu. Pierwszy blok elektrowni jądrowej „Warta” powinien być, według wstępnych planów, oddany do użytku w 1997 roku, następny – dwa lata później. (…) Paliwem ma być wzbogacany uran, dostarczany przez Związek Radziecki w formie gotowych kaset paliwowych. (…) Odpady radioaktywne średniej i niskiej aktywności będą składowane w okolicach Międzyrzecza (…). Paliwo wypalone, najsilniej aktywna część odpadów, będzie z powrotem wywożone do Związku Radzieckiego. (eks)

Trudno o dobre teksty współczesnych satyryków. Ludzie nie chcą myśleć, chcą się śmiać, po to na program przychodzą. Większość tekstów piszę sam. Wykorzystuję kawały wzięte z życia. Zresztą tekst z początku nie musi być śmieszny. Ludzie wpierw słuchają głosu. Głos jest charakterystyczny i to już ich cieszy. Później dopiero wsłuchują się w treść tego, co mówię. (…) Gmoch ma szczękę do dołu. Nina Terentiew mówi na „r”. Kałużyński się drapie. Szukam głosów powszechnie znanych i łatwo rozpoznawalnych (Marek Malita, parodysta i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kaczorach, w rozmowie z Zuzanną Przeworską)

Nr 395, 16.08.1987 r.

Jeśli pewnego dnia obudzisz się i znajdziesz pod oknami swojego domu resztki chodnika, płaty asfaltu i fedrujące młoty – nie obawiaj się, jesteś ciągle w Pile. Będzie nowy wykop. Nowa koparka, pan majster i jego ferajna. Będą nowe rury, rurki i rureczki, nowe syfony i betony. Będą znów miesiące objazdów i kilometry dreptania po błocie. Ale nie przejmuj się jutro rozkopią trawnik pod domem sąsiada. Albo rozryją i tak pozostawią targowisko, Browarną, okolice hotelu. Już za rok – powrócą. Jesteś ciągle w Pile… (eks)