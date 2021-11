Koncert na 70-lecie, czyli od Bonda do Radetzkiego [ZDJĘCIA]

Jesteście Państwo pomostem w kultywowaniu historii i tradycji, bo tych którzy rozpoczynali działalność Oddziału 70 lat temu już tutaj nie ma. Ci, którzy będą świętować stulecie, może jeszcze się nie narodzili. I jedni i drudzy nie mają ze sobą żadnej łączności. To Wy jesteście tym łącznikiem. Przekazujecie poprzez swoją pasję i zaangażowanie to, co Wam w duszy gra, co jest w naszej historii i tradycji. Więc wielka jest nie tylko jakość tego, co robicie na co dzień, ale wielka też odpowiedzialność. Jesteście na pewno ważniejsi nawet od profesjonalistów, bo oni przecież to robią, żeby żyć, a Wy żyjecie po to żeby śpiewać i grać.