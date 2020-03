Koszykówka. Decyzją Polskiego Związku Koszykówki Enea Basket Piła awansował do 2 Ligi Mężczyzn jako zwycięzca strefy!

Dzięki świetnej końcówce sezonu, w której pilski zespół pokonał najgroźniejszych rywali (Rycerzy Rydzyna i Spójnię II Stargard), Enea Basket Piła zajął pierwsze miejsce w rozgrywkach 3 Ligi strefy Wielkopolska/Zachodniopomorskie. W dalszej części sezonu planowane były turnieje o awans do 2 Ligi, ale epidemia spowodowała, że zostały one odwołane.

Z uwagi na zawieszenie rozgrywek strefowych, Polski Związek Koszykówki zarekomendował ich organizatorom sklasyfikowanie drużyn według stanu na dzień zawieszenia rozgrywek. Prawo do gry w 2LM w sezonie 2020/2021 uzyskali mistrzowie stref (8 drużyn), w tym Enea Basket Piła.

Ostatni sezon jaki zagrali pilscy koszykarze w 2 Lidze to lata 2015/2016. Zakończył się utrzymaniem Basketu Piła, ale z powodu trudnej sytuacji finansowej pilskiego klubu i braku wsparcia przez miasto, zarząd musiał zrezygnować z dalszego udziału w tej klasie rozgrywkowej. Oby teraz nie powtórzył się taki sam scenariusz...