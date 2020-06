Krzysztof Zając czeka na lipcowy obóz kadry siatkarek

- Mam nadzieję, że nic nam nie stanie na przeszkodzie i spotkamy się w Szczyrku w pierwszej połowie lipca. Na razie trwają poszukiwania partnerów do meczów sparingowych. Mówi się o Czeszkach, Niemkach, może Holenderkach... Zobaczymy, jak wszystko się ułoży - relacjonuje dobrze znany nie tylko w Pile chirurg i onkolog, który z siatkarską kadrą współpracuje od 2004 roku. Właśnie wtedy skorzystał z zaproszenia ówczesnego trenera, Andrzeja Niemczyka i pojechał z reprezentacją na turniej do Chin. Warto również dodać, że Krzysztof Zając jest współautorem wszystkich medali wywalczonych w lidze przez PTPS Piła. Jak łatwo się domyślić, najbardziej ceni pierwsze złoto z 1999 roku.

A na razie, tak jak my wszyscy, czeka na powrót do normalności. I osobiście na obóz w Szczyrku. Powodzenia, Doktorze!