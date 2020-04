Masz minimum hektar pola? 60 tysięcy premii czeka również na pracujących zawodowo. Nabór od 31 marca

Restrukturyzacja małych gospodarstw to jedno z działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które cieszy się większą popularnością. W zeszłym roku po raz pierwszy z pomocy premiowej mogli skorzystać także właściciele gruntów rolnych, którzy pracują zawodowo, a więc są ubezpieczeni w ZUSie.

W tym naborze zarówno opłacający składki do KRUSu, jak i ZUSu mogą składać wnioski.

- Co ważne, beneficjent musi mieć gospodarstwo na własność i dysponować minimum jednym hektarem gruntów, wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być większa niż 13 tysięcy euro - mówi Karolina Szałas, specjalista z firmy Proinvest. - Jeśli wniosek o premię składa osoba opłacająca ZUS, to szansę na pomoc ma jeśli dochód z rolnictwa stanowi co najmniej 25 procent jego wszystkich dochodów - dodaje.

Wraz z wnioskiem beneficjent składa także biznesplan i zobowiązuje się do jego realizacji. Celem restrukturyzacji jest zwiększenie ekonomicznej wielkości gospodarstwa do co najmniej 10 tysięcy euro i co najmniej o 20 procent w stosunku do wielkości wyjściowej, co dotyczy w szczególności zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.