Michał Mikesh Masłowski: Zawsze chciałem grać na dużych scenach i to marzenie się spełniło

Od dzieciństwa zawsze miałem pociąg do muzyki. Pierwszym instrumentem, jaki miałem był akordeon, który otrzymałem od dziadka na 6 urodziny, ale niestety nie nauczyłem się na nim grać. Później była przerwa i tak naprawdę pociąg do grania i śpiewania odrodził się w 8 klasie szkoły podstawowej. Przyszedłem do rodziców i powiedziałem, że chce nauczyć się grać na keyboardzie. Rodzice na moją prośbę byli sceptycznie nastawieni, bo do wszystkiego miałem słomiany zapał. Ale pożyczyli pierwszy mały keyboard od sąsiadki i zapisali mnie na naukę do Pani Justyny Bramczewskiej, u której rozpocząłem naukę. Rodzice chcieli sprawdzić, czy to nie będzie inwestycja na chwilę. Po paru miesiącach nauki bardziej się angażowałem w naukę i to rodzice zauważyli. Postanowili kupić mi większy keyboard. Po zakupie tego keyboarda przepisałem się na naukę do śp. Pana Starzyńskiego. Dużo od niego się nauczyłem. U niego również nagrałem pierwszą kasetę z wokalem (oczywiście były to covery). Również zakupiłem od Pana Starzyńskiego pierwsze nagłośnienie firmy LDM 2x75 - to był szał.