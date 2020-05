Mieszkańcy Wyrzyska uczcili pamięć o Janie Pawle II [ZDJĘCIA]

Na mocy Uchwały nr XIV/73/99 z 11 listopada 1999 r. Rada Miejska w Wyrzysku nadała Jego Świętobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł „Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Wyrzysk”.

- Ojciec Święty pełniąc swoją posługę duszpasterską na Stolicy Piotrowej dał się poznać jako płomienny orędownik praw człowieka. Jako najwybitniejszy Polak i największy autorytet moralny współczesnego świata przyczynił się walnie do bezkrwawego upadku komunizmu. Dziś kierujmy się słowami Wielkiego Polaka, że najważniejsze jest to by być razem, by tworzyć wspólne i razem trwać w trudnych czasach. Dziś one nadeszły, ale jeszcze będzie nam dane, by wspólnie świętować i zaśpiewać ulubioną pieśń Papieża „Barkę” - to słowa burmistrz Wyrzyska Bogusławy Jagodzińskiej, która wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Wyrzysku Romanem Łuką, radnymi z klubu radnych „Wspólnie dla Gminy”, ks. proboszczem Mariuszem Stachowiakiem, przedstawicielami organizacji i instytucji działających w Wyrzysku uczcili pamięć Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Wyrzysk.

Pod pomnikiem Papieża Polaka w Wyrzysku zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów.