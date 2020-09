Miliony z Funduszu dla gmin. Będzie drugi nabór!

- Już w tym tygodniu pieniądze trafiły do samorządów, które złożyły wnioski. Gmina Piła otrzymała 6,5 mln zł, Powiat Pilski ponad 4 mln zł, Gmina Szydłowo niespełna 2 mln zł, Łobżenica ponad 1 mln zł, Kaczory prawie 700 tys. zł, a pozostałe gminy w powiecie po 500 tys. zł. Oczywiście, pieniądze trafiły też do ościennych powiatów. Wielu poddawało w wątpliwość ten projekt, twierdziło, że nigdy obiecanych pieniędzy nie zobaczą na oczy. Jak widać, stało się inaczej - mówił poseł Porzucek. I dodał: - Teraz czas na drugi etap programu, w ramach którego rząd przekaże samorządom kolejne 6 miliardów złotych. Tym razem jednak czeka nas konkurs, w związku z czym włodarze gmin i powiatów muszą przygotować stosowne wnioski inwestycyjne, które oceni później komisja powołana przez pana premiera. Inwestycje mogą być wielorakie - nie tylko budowlane, ale przede wszystkim ważne społecznie. Takie, które pomogą całej gospodarce. Liczymy, że dużą część zadań będą realizowały lokalne przedsiębiorstwa.

- Mam nadzieję, że prezydent Piły skonsultuje z radnymi pomysł na wydatkowanie otrzymanych pieniędzy. Ważne, aby inwestycje spełniały oczekiwania mieszkańców - dodał Tomasz Słoboda, szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta. Z kolei wicestarosta Arkadiusz Kubich powiedział: - Po raz kolejny rząd dotrzymał słowa. Nasz powiat cały czas się rozwija z pożytkiem dla przyszłych pokoleń. Hala przy ogólniaku na Pola, kino Iskra, stadion przy Okrzei to tylko część naszych inwestycji. Koalicja radnych PiS i Porozumienia Samorządowego pracuje po gospodarsku, potwierdzając w ten sposób, że zgoda buduje.

Poseł Marcin Porzucek złożył też deklarację: - Gdyby pan prezydent Piotr Głowski usiadł przy stole z reprezentacją powiatu pilskiego i uznał, że chciałby wspólnie realizować remont ulicy Kamiennej, to myślę, że moglibyśmy to zrobić. Ale do tego potrzebna jest zgoda, a tej, niestety, od dłuższego nie ma.