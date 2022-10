Miłosz Bogucki ze Sportów Walki Piła mistrzem świata juniorów w kickboxingu!

W imprezie wystąpiła liczna reprezentacja Polski we wszystkich formułach kickboxingu, a w jej szeregach dwóch reprezentantów pilskich Sportów Walki: Xavier Rzeszut i Miłosz Bogucki. Obaj walczyli w formule K1, czyli najtwardszej i najbardziej widowiskowej formule kickboxingu.

Jako pierwszy do rywalizacji przystąpił Xavier Rzeszut, który w pierwszym pojedynku spotkał się od razu z aktualnym mistrzem Europy z Mołdawii. Niestety, tego dnia lepszy okazał się przeciwnik i pilanin rywalizację zakończył poza strefą medalową.

Miłosz Bogucki turniej rozpoczął od efektownej wygranej z reprezentantem Kazachstanu. W ćwierćfinale czekał na niego zawodnik z Francji, złoty medalista ubiegłorocznych Mistrzostw Europy. Po trzech świetnych rundach sędziowie nie mieli wątpliwości i to nasz zawodnik awansował do strefy medalowej. Półfinał z kickboxerem ze Słowacji przebiegał pod dyktando Boguckiego, który nie pozostawił cienia wątpliwości, że zasłużył na awans do wielkiego finału.