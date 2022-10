Miotły, sowy, świńskie ryje... To była „Magiczna Noc z Harrym Potterem" w Trzciance [ZOBACZ ZDJĘCIA]

- Tego magicznego dnia w naszej bibliotece czekały niezliczone atrakcje, przygotowane przez zaproszonych gości oraz pracowników BPiCK. Biblioteka, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zmieniła się w Hogwart, zapraszając do świata Gryffindoru, Ravenclawu, Hufflepuffu oraz Slytherinu. Dla spragnionych nadprzyrodzonych wrażeń były czarodziejskie eksperymenty „Światło i Powietrze”, które poprowadziła Ewa Malka, mgr fizyki, informatyki, nauczyciel Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku. Miłośnicy decoupage’u mogli stworzyć podczas warsztatów „Magiczne pudełka” niepowtarzalne i piękne skrzyneczki, które skryją niejedną tajemnicę. Nie lada wyzwania przyniosły „Lekcje z Hogwartu”, których uczestnicy tworzyli czarodziejskie różdżki oraz wzięli udział w meczu quidditcha. Dla uwielbiających spotkania ze zwierzętami biblioteka przygotowała „Bliskie spotkania z sowami z Hogwartu”. Dawid Karasiewicz opowiedział najmłodszym, jakie są zwyczaje tych pięknych ptaków. Pełen magii był także czas spędzony z czarodziejem Łukaszem Szydlikiem, który porwał publiczność do zaczarowanego świata iluzji. Natomiast pamiątkowe zdjęcie z Hogwartu można było zrobić na ściance fotograficznej w Wypożyczalni dla Dorosłych -